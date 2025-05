Tagasi ST 26.05.25, 16:45 Ventilatsioon nutiajastul: STENECO viib süsteemid uuele tasemele Ventilatsioonitehnoloogia on viimastel aastatel arenenud märgatavalt. Kui varem piirdusid süsteemid lihtsa õhuvahetusega, siis tänapäevased lahendused suudavad lisaks mõõta õhuniiskust, süsihappegaasi ja tolmuosakeste taset ning neid saab juhtida otse nutitelefonist. Just selliste süsteemide paigaldamisele ja hooldusele keskendub Eesti ettevõte STENECO Ventilatsioon OÜ.

Egert Tombergi sõnul pöörduvad nende poole järjest enam kliendid, kelle hoonetes on aegunud ventilatsioonisüsteemid, mis ei vasta enam tänapäevastele vajadustele. „Eestis on tuhandeid kodusid ja tööruume, kus seadmed on paigaldatud enam kui 15 aastat tagasi. Need võivad küll veel töötada, kuid ei taga enam tõhusat õhuvahetust ega tervislikku sisekliimat," tõdeb Tomberg.

Nutikad lahendused kodudesse ja kontoritesse

Uue põlvkonna ventilatsiooniseadmed suudavad teha rohkemat kui lihtsalt vahetada õhku. Näiteks suudavad AIROBOTi seadmed monitoorida reaalajas ruumiõhu parameetreid, nagu süsihappegaasi sisaldus, niiskustase ja peenosakeste kontsentratsioon. Lisaks on seadmetel soojus- ja niiskustagastus, mis aitab ruumides hoida tasakaalus sisekliimat ning säästab energiat. Kõiki funktsioone saab kasutaja juhtida mugavalt mobiilirakenduse kaudu.

„Sellised lahendused ei ole enam pelgalt mugavus, vaid üha sagedamini ka norm uusarendustes ja renoveeritavates hoonetes. Sisekliima mõju inimese tervisele ja produktiivsusele on teaduslikult tõestatud ‒ ventilatsioonisüsteem ei ole lihtsalt tehniline lisandus, vaid oluline osa heast elukeskkonnast,“ lisab Tomberg.

Hooldamata süsteem on oht tervisele

Ettevõtte praktikas on korduvalt ette tulnud juhtumeid, kus ventilatsiooniseadmeid ei ole hooldatud aastaid, mõnel juhul isegi aastakümneid. „Viimane näide oli seade aastast 2003, mille filtreid ei olnud kordagi vahetatud. See oli täielikult umbes - küll töötas, kuid õhku ei liigutatud enam sisuliselt üldse,“ toob Tomberg esile.

STENECO soovitab seadmete filtreid vahetada kaks korda aastas, ideaalis kevadel ja sügisel, ning süsteemid professionaalselt puhastada kord aastas, et ennetada tolmu, hallituse ja bakterite levikut. Regulaarne hooldus tagab ka seadmete töökindluse ja pikema eluea.

Isiklik lähenemine ja operatiivsus

Tombergi sõnul on ettevõtte selgeks prioriteediks kliendi usaldus ja operatiivne suhtlus. „Valdkonnas on üsna tavaline, et päringutele vastatakse alles nädalate pärast. Meie eesmärk on vastata maksimaalselt kolme tööpäeva jooksul ning hädaolukorras reageerime koheselt.“

Ettevõte teeb koostööd nii eraisikute kui ka ehitusettevõtetega, pakkudes terviklahendusi alates süsteemide projekteerimisest kuni paigalduseni. Samuti ollakse AIROBOTi ametlik partner, mis võimaldab pakkuda tipptasemel seadmeid koos asjatundliku teenindusega.

Märk usaldusväärsusest

STENECO Ventilatsioon OÜ on pälvinud „Usaldusväärse Ettevõtte" sertifikaadi. Tombergi sõnul on see tunnustus aastatepikkusele keskendumisele kvaliteedile, lubadustest kinnipidamisele ja ausale koostööle. „See on märk, et oleme suutnud oma partnerite ja klientide usalduse auga välja teenida," lisab ta.