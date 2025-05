Tagasi 26.05.25, 11:36 Tšehhi autoskeemi maaletoojad said kriminaalkahtlustuse Keskkriminaalpolitsei esitas Tšehhi numbrimärkidega autode renditeenust pakkuvale ettevõttele JMV Motors ja selle asutajatele Jaak Laiksoole ja Virgo Veimanile kriminaalkahtlustuse.

Ohtralt Tšehhi numbrimärkidega autosid Eestisse toonud JMV Tšehhi firma vaidleb juba pikalt maksuametiga, kes arestis ettevõtte kontolt hiiglasliku summa. Pildil JMV Motorsi juht ja omanik Jaak Laiksoo.

Foto: Andras Kralla

Politsei kahtlustab, et ettevõte sõlmib finantsinspektsiooni loata krediidilepinguid ning samuti seda, et JMV Motors esitas valeandmeid, et vabaneda kohustusest omale see luba hankida.

Äripäeva teada käis läinud nädala teisipäeval läbiotsimine JMV Motors i juhi Jaak Laiksoo kodus, samuti otsiti läbi JMV Motorsi kontor. Räägitud on ka uurijate huvist firma töötajate vastu.

Laiksoo nädalavahetusel Äripäeva saadetud küsimustele ei vastanud, ettevõtte endine juht Virgo Veiman keeldus kommentaaridest. Advokaat Karel Romet Pedajas ütles laupäeval, et info ei vasta tõele. “Kumbagi isikut ei ole kinni peetud,” lausus Pedajas. “Kommentaare kahjuks üheski kliendiga seotud asjas ma ei jaga.”

Keskkriminaalpolitsei kinnitas täna, et on esitanud kahtlustuse tegevusloata majandustegevuses ja valeandmete esitamises 41aastasele ja 39aastasele meesterahvale, JMV Motorsile ning veel ühele ettevõttele, kelle nime nad ei avaldanud.