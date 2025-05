Tagasi 26.05.25, 11:02 Sten Tamkivi: koondamine tõi idufirmale investorid ukse taha Paistab, et tänavu õnnestub Eesti idufirmadel mullusest rohkem raha kaasata, kuna kärpimised ja koondamised on ettevõtted tugevamaks ja investoritele atraktiivsemaks teinud, rääkis iduettevõtja ja investor Sten Tamkivi.

Investor ja tehnoloogiaettevõtja Sten Tamkivi (vasakul) ning investor ja Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus rajavad Kalamajja 15 000ruutmeetrise ärihoone, millest saab idufirmade inkubaator.

Foto: Raul Mee

“Olen viimastel nädalatel kuulnud, et üks ettevõtja, kes ei suutnud soovitud tingimustel rahastust kaasata, oli sunnitud tiimi kõvasti kokku tõmbama. Sellest tekkinud efektiivsuse põhjal tulevad nüüd aga investorid ise ukse taha. Ma arvan, et uusi suuri rahastusringe ja sellest tulevat kasvu näeme see aasta küll,” usub Tamkivi.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Tamkivi veel, miks ta otsustas rajada koos Taavet Hinrikusega Põhja-Tallinnasse uude Krulli kvartalisse Põhjamaade suurima tulevikuäride inkubaatori, kuhu on eesmärk tuua vähemalt sada uut iduettevõtet. Lisaks tuli juttu ka laiemalt idusektori tervisest.

Küsis Janno Riispapp.