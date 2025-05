Raadiohommikus: millele pühenduda, kui tehisaru meie eest töö ära teeb

Hommikuprogrammi stuudios on ajakirjanikud Kristjan Kurg ja Igor Rõtov.

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Saates võtame kriitilise pilguga vaatluse alla reaalajamajanduse – ambitsioonika visiooni, kus ettevõtlusinfo liigub sujuvalt, automaatselt ja peaaegu märkamatult. Kas see on bürokraatia lõpp või hoopis samm uue jälgimisühiskonna suunas?

Saatekülalised on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse valdkonna juht Sirli Heinsoo, ettevõtja ja digitaalriigi arendamise eestkõneleja Taavi Kotka ning Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk.

Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Eesti idufirmad MarkeDroid ja Spiral Hydrogen näitavad, kuidas energiaturu probleemide lahendamisest nutikaid ärisid ehitada. Kui MarkeDroid tasakaalustab elektritootmist ja -tarbimist peagi 20 riigis, siis Spiral Hydrogen arendab murrangulist seadet rohelise vesiniku tootmiseks, mis lubab revolutsiooni energiasalvestuses.

Saadet juhib Tarmo Virki.

15.00–16.00 “Tippkohtumine”. Saates on külas endine poliitik ja ärimees, ettevõtte Nortal omanik Priit Alamäe. Räägime sellest, mille arvel on tänane edu saavutatud, ning uurime, miks on Alamäe nüüdseks poliitikast jäädavalt taandunud.

Lisaks saame teada, miks ei tasu äriplaani koostades liigselt riskidele keskenduda ja kuidas võiks Eesti digiriigi kuvandilt tolmu pühkida. Oma koha saates on teenitult leidnud ka lood lapsepõlvest ja Alamäe kirglik golfihobi.