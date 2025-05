Tagasi 27.05.25, 17:05 Teisel pool Soome lahte näen mitut prisket rahalaeva Helsingi börsil pesitseb mitu suuremat ja pikema ajalooga dividendide maksjat kui Balti börsidel, kuid neile ligipääs on maksustamise tõttu kohati keeruline.

Helsingi börsihoone.

Foto: Raul Mee

Mina olen ise rohkem kasvuaktsia-usku ehk arvan, et aktsia hoidmisest saadav tulu võiks peamiselt tulla selle hinna kasvust. Siiski on minugi portfellis olnud ja on praegugi arvestatav hulk selliste ettevõtete aktsiaid, mis maksavad dividendi.