Tagasi 27.05.25, 16:23 LHV portfellihaldur avaldas suurima riski investorite jaoks Vaatamata suurele langusele on USA dollar teiste valuutade vastu jätkuvalt üle hinnatud ning seda peab LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees investorite jaoks praegu üheks suuremaks riskiks, selgus saates Investor Toomase tund.

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees

Foto: Liis Treimann

“Me ise näeme seda, et kõige suurem risk investorite portfellis üldse, mida hinnata ja vaadata, on tänaseks dollar,” ütles Kiivramees. “Kohtades, kus meil on olnud võimalik dollari riski katta, oleme me selle pikemalt juba ära katnud,” lisas Kiivramees LHV aktsiaportfellide kohta.