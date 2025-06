Tagasi ST 02.06.25, 11:43 Freedom Holding Corp. lisati Russell 3000® mainekasse aktsiaindeksisse Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) teatas, et ettevõtte aktsiad on lisatud Russell 3000® indeksisse 2025. aasta iga-aastase ümberbalansseerimise käigus. Lisamine jõustub pärast USA aktsiaturu sulgemist 27. juunil 2025.

Russell 3000® indeks hõlmab 3 019 suurimat USA börsil noteeritud ettevõtet ning esindab ligikaudu 98% Ameerika Ühendriikide investeeritavast aktsiaturust. Indeksisse kuulumine viitab ettevõtte finantsilisele tugevusele, stabiilsusele ja kasvupotentsiaalile, suurendades ka nähtavust globaalsete investorite seas.

„Freedom Holding Corpi lisamine prestiižsesse Russell 3000® indeksisse on oluline verstapost, mis kinnitab meie jätkusuutlikku kasvu ja tugevat positsiooni maailmaturgudel,“ ütles ettevõtte tegevjuht Timur Turlov. „See tunnustus peegeldab kogu meie meeskonna pühendumust ja meie järjepidevat eesmärki luua väärtust aktsionäridele. Usume, et see samm suurendab ettevõtte tuntust institutsionaalsete investorite seas, laiendab aktsionäride baasi ning tugevdab meie positsiooni võtmemängijana finantssektoris.“

Russell 3000® indeksisse kuulumine tähendab ka seda, et ettevõte lisatakse kas Russell 1000® (suur kapitalisatsioon) või Russell 2000® (väike kapitalisatsioon) indeksisse ning nendega seotud kasvu- ja väärtusindeksitesse. Lõplik jaotus selgub pärast regulaarseid indeksiuuendusi, mis avaldatakse 30. mail, 6. juunil, 13. juunil ja 20. juunil.

Russell indeksid on olulised tugipunktid mitmete globaalsete investeerimisfondide jaoks, nende seas näiteks iShares Russell 3000 ETF (IWV) ja Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR), mille hallatav vara ulatub üle 18 miljardi dollari.