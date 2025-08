Open AI vs Google: uus hiiglaste lahing?

Eesmärk on selge: kasutajad peaksid jääma Google'isse, selle asemel et pöörduda otse väliste AI-tööriistade poole. Siiski tekitab õiguslik olukord paljudes riikides ebakindlust, kuna genereeritud sisu võib näiteks meditsiini- või hasartmänguteemadel kiiresti anda tundlikke vigu. Kui kasutaja otsib teavet online kasiino kohta ja AI tsiteerib vananenud allikaid, mis ei vasta enam õiguslikule olukorrale, tekivad probleemid. Euroopas raskendavad olukorda veelgi erinevad riiklikud eeskirjad, mistõttu Google peab AI ülevaateid õiguslikult kindlustada pidevalt uuendama.

Open AI kasvuteel – chatbotist platvormiks

OpenAI on ChatGPT-ga kirjutanud eduloo, mis on üllatanud isegi kogenud valdkonna vaatlejaid. Mõne kuu jooksul pärast 2022. aasta turuletoomist jõudis teenus 100 miljoni aktiivse kasutajani. Eriti suur oli huvi sellistel turgudel nagu India ja Lõuna-Ameerika, eelkõige seetõttu, et platvorm lokaliseeriti kiiresti ja muudeti kergesti kättesaadavaks.

Tasulise ChatGPT Proga, mis maksab umbes 200 USA dollarit kuus, panustab OpenAI selgele premium-strateegiale. Tellimus pakub kiiremaid vastuseid, juurdepääsu uusimatele mudelitele ja eksklusiivseid funktsioone, mis on eriti huvipakkuvad ettevõtetele ja professionaalsetele kasutajatele.

Kuid OpenAI ei mõtle enam ammu ainult vestlusliidesele. Funktsioonid nagu „Study Mode” pakuvad personaliseeritud õppimisabi ja kasutavad selleks meetodeid, mis edendavad kriitilist mõtlemist, mitte ainult valmis vastuste andmist. Lisaks on kavas e-kaubanduse agendid, mis suudavad täielikult automaatselt teha toodete otsinguid, broneeringuid ja hinnavõrdlusi.

Need laiendused näitavad, et OpenAI ei soovi olla pelgalt chatbot, vaid terviklik platvorm, mis pakub lisaväärtust erinevates eluvaldkondades. Arendajatele avab see uusi võimalusi oma rakenduste loomiseks olemasoleva infrastruktuuri baasil, mis võib pikemas perspektiivis muuta OpenAI klassikalistest reklaami- või abonemendimudelitest sõltumatumaks.

Tehniline võidurelvastumine ja võitlus AI-talentide pärast

Võistluse keskmes on tehnoloogia. Google'i Gemini 2.5 Pro pakub nüüd kontekstakent kuni miljoni tokeniga, mis võimaldab teha keerukaid analüüse ja üksikasjalikke järeldusi. See eelis tuleb eriti esile koodi mõistmisel ja kirjutamisel või pikkade tekstide analüüsimisel. OpenAI on o3-Pro mudeliga samuti järgi jõudnud ja saavutab paljudes võrdlustestides peaaegu sama jõudluse, olles teaduslikes rakendustes ja programmeerimises osaliselt isegi ees. Huvitav on see, et sisemistes õppeülesannete testides eelistati Gemini ligikaudu 73 protsendil juhtudest, samas kui OpenAI paistis silma loomingulistes stsenaariumides.

Puhta jõudluse kõrval on puhkenud võistlus parimate peade pärast. Kõrgelt kvalifitseeritud AI-teadlased, andmeteadlased ja masinõppe eksperdid on nõutud kui kunagi varem. OpenAI mitmekesistab oma infrastruktuuri ja kasutab arvutuskoormuse jaotamiseks lisaks Microsoft Azure'ile ka Google'i enda pilve-TPU-sid. Google omakorda investeerib üle 85 miljardi USA dollari oma AI-infrastruktuuri laiendamisse, et Gemini-mudeleid saaks kiiresti ja usaldusväärselt üle maailma kasutusele võtta. Mõlemad pooled teavad, et tehniline tipptasemel oskus üksi ei piisa, kui ei suudeta otsustavaid spetsialiste pikemas perspektiivis kinni hoida.

Kui eeskirjad muutuvad mängurikkujateks