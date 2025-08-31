Raadiohommikus: humanitaarid tööjõuturul ja edukas hambaraviäri

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ellen Jõgi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade: Minu karjäär”. Playtech Estonia andmehaldustoote osakonnajuhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Kuidas on võimalik karjääri teha ja ennast arendada ettevõtte sees, mitte iga paari aasta tagant tööandjat vahetades, nagu IT-sektoris tavaline on, räägitakse saates. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”. „Meie parim konkurentsieelis ja võiks öelda ka meie parim julgeolekugarantii on targad inimesed,“ räägib teadmiste päevale pühendatud saates tehnikateaduste doktor ja Metroserti juht Aigar Vaigu. Saates arutleme, kuidas tehisintellekt muudab meie koolisüsteemi ja haridust, miks tarkade inimeste puudus on meie majanduses ja julgeolekus suurim oht ning purustatakse müüt, et tehisintellekt on töökohtade hävitaja.

Lisaks saab vastused küsimustele millised oskused on praegusel ajal ja tulevikus kõige olulisemad, miks matemaatika, programmeerimiskeelte ja loodusteaduste baasteadmised on vältimatud ja mida me saame teha, et meie tulevik oleks konkurentsivõimelisem, targem ja turvalisem.

Saadet juhib Jana Saarkoppel.

12.00-13.00 “PwC juhtimistase”. PwC personalijuht Alice Ligi räägib, kuidas ettevõtted otsivad noorte hulgast talente ja miks töökogemusteta, kuid sobivate väärtushinnangutega noori tasub siiski tööle võtta. Samas on tööjõuturule sisenevad noored teiste ootustega kui varasemad generatsioonid ja ettevõtted võiks nende soovidega võimaluste piires arvestada. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates on külas keemiatööstuse Chemi-Pharm tegevjuht Joonas Lahe, kellega räägime eelmise aasta majandustulemustest ja investeeringutest, peamistest muudatustest ja edaspidistest plaanidest. Möödunud aasta oli peamiselt desinfektsiooni-, puhastus- ja hügieenivahendeid tootvale ettevõttele edukas – müügitulu kasvas 22%, 14 miljoni euroni, ja puhaskasum 12 korda. Juttu on ka uue tehase rajamisest ja eksporditurgudest. Saadet juhib Harro Puusild.