Kärt Vilt: jõukust ei mõõdeta tulevikus enam selle järgi, palju keegi jaksab tarbida

Vilt tunneb, et vastutab tuleviku kujundamise eest. “Lähitulevikus hakkab siin ümbruses toimetama ka minu poeg, kes hakkab iseseisvalt trennis ja koolis käima. Nii peaks see olema turvaline ruum, kus jagub rohelust, ruumi ja tähelepanu kõigile,” lausus ta.

Viru Keskust näeb Vilt majaka ja teenäitajana, mis ei toetu üksnes ostlemisele ja pole planeeritud pelgalt turistidele, vaid ka kohalikele.

Kui ühiskondlikult milleski kokku lepitakse, siis kuidas selle nimel koos töötada? Selle küsimuse esitas eelmise saate külaline, Hundipea linnajao juht Markus Hääl. Kärt Vildi arvates tuleb üles ehitada uued valitsusülesed süsteemid, mis oleksid ausad ja läbipaistvad ning toetuksid andmetele. Sellisel juhul jätkuks ühine visioon ka siis, kui poliitiline ladvik muutub. Vilt tõdes, et USA presidendi Donald Trumpi poliitika aeglustab kestlikku arengut, samas kui Euroopas liikumine hoogustub. “Selle protsessi on juba liiga palju ettevõtteid ja inimesi võtnud oma südameasjaks, et seda tagasi pöörata. Kestlikkuse liikumine on olnud juba aastaid käimas ja see ei peatu sõltumata mõnede riikide tegevusest," rääkis ta.

Mõõtmine toob kulud alla

Tänu LEED plaatina sertifikaadile, mis näitab jätkusuutlikkust, meelitab Viru Keskus ligi brände. “Adidas Originalil olid laual ka teiste Baltikumi kaubanduskeskuste pakkumised, kuid nende jaoks sai otsustavaks serfitikaat, mis meil ette näidata on,” ütles Vilt.

Vilt loetles tegevusi, mil on reaalne mõju ärile ja keskonnale: 140 aktiivses kasutuses kergliiklusparklat, Eesti üks suuremaid elektriautode laadimispunkte ja rattahoolduse punkt. Kümnest inimesest üheksa tuleb keskusesse ühistranspordiga või jala.

Kuigi hoone on 21 aastat vana, on neil tänu investeeringutele Baltikumi keskustega võrreldes ühed madalamad kommunaalkulud. Vildi sõnutsi on end ära tasunud aastaid tagasi paigaldatud tehisintellekti programm, mis jälgib 40 000 anduri abil sise- ja välistemperatuuri, elektri hinda, CO 2 hulka siseruumides, ruumide külastatavust ja muid näitajaid. Samuti mõõdavad nad helikeskkonda ja valgust.

Nii on võimalik hoida kokku ligi veerand energiakuludest ja kahe aastaga on keskuse süsiniku jalajälg vähenenud kaks korda.

Keskus saab tänu mõõtmisele kasutada ülejäävat soojust ja jahutust. Vilt selgitab, et neil on toidutänaval ligi 15 restorani, kes kasutavad jahutusseadmeid. “Hetkel, mil majas on rohkem inimesi, peame me ruume rohkem jahutama ning meil on see energia enda varasalvest võtta,” rääkis ta.

Lisaks on keskuse aatriumis 2000 taime ja teisel korrusel taaskasutatud materjalidest täispuidust parkett.