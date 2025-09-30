Kreml tahab teada: kas te tulistate Vene lennukid päriselt alla?

Ehkki Venemaa rikkus Eesti õhuruumi meelega, soovib Kreml väga teada, milline oleks reaktsioon tulevikus.
Foto: Reuters/Scanpix
Homme Kopenhaagenis kohtuvad Euroopa Liidu valitsusjuhid peavad tõsiselt kaaluma, kas jõulisem reaktsioon õhupiiririkkumistele võib kaasa tuua konflikti eskaleerumise tasemele, millega pole arvestatud.
Itaalia kutsub rahumeelsusele, Saksamaa hoiatab liimile minemise eest, ent Holland nendib allatulistamise vajadust, rääkimata siis Poolast. Ka Donald Trump ütleb, et Euroopa peaks venelased alla tulistama, jättes muidugi mainimata, kas ameeriklased ka ise appi tuleksid.
Nõnda ongi Euroopal lähinädalatel peamurdmist: kui tuleb ise hakkama saada, siis mida on selleks tarvis ja kuidas näidata seda välja selliselt, et üksmeele puudumine liialt silma ei torkaks. Sõjakast enesekindlusest hoolimata tahab seda sama väga teada ka Kreml. Sellest lähemalt juba allpool.
Moldovas võidutsesid taas Euroopa-meelsed. Pühapäeval toimunud Moldova üldvalimistel kogus napilt üle poole kõigist häältest eurosuunalist integratsiooni toetav erakond PAS, mille asutaja on riigi president Maia Sandu, kes valiti aasta tagasi teist korda ametisse.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Sel nädalal selgub, mida tähendas USA presidendi Donald Trumpi ultimaatum Venemaale sõja lõpetamiseks. Vastuseks sotsiaalmeedias järskude avaldustega esinevale Venemaa endisele presidendile Dmitri Medvedevile teatas Trump, et suunab kaks tuumaallveelaeva Venemaa lähedale. See meenutab külma sõja aegset retoorikat.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.