Tagasi 30.09.25, 17:11 Kreml tahab teada: kas te tulistate Vene lennukid päriselt alla? Vladimir Putin venitab kummi, ent täpselt nii kaugele, et mitte üle piiri minna.

Ehkki Venemaa rikkus Eesti õhuruumi meelega, soovib Kreml väga teada, milline oleks reaktsioon tulevikus.

Foto: Reuters/Scanpix

Homme Kopenhaagenis kohtuvad Euroopa Liidu valitsusjuhid peavad tõsiselt kaaluma, kas jõulisem reaktsioon õhupiiririkkumistele võib kaasa tuua konflikti eskaleerumise tasemele, millega pole arvestatud.

Itaalia kutsub rahumeelsusele, Saksamaa hoiatab liimile minemise eest, ent Holland nendib allatulistamise vajadust, rääkimata siis Poolast. Ka Donald Trump ütleb, et Euroopa peaks venelased alla tulistama, jättes muidugi mainimata, kas ameeriklased ka ise appi tuleksid.

Nõnda ongi Euroopal lähinädalatel peamurdmist: kui tuleb ise hakkama saada, siis mida on selleks tarvis ja kuidas näidata seda välja selliselt, et üksmeele puudumine liialt silma ei torkaks. Sõjakast enesekindlusest hoolimata tahab seda sama väga teada ka Kreml. Sellest lähemalt juba allpool.

