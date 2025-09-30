Tagasi 30.09.25, 18:42 Raadiohommikus: Eesti ettevõtte tehingud Armeenias ja USAs Oktoobri esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime maailma eri nurgas ettevõtteid omandavast Eesti firmast ning samuti erilistest inimestest ja silmapaistvatest autodest.

Civitta Eesti omandas hiljutis Armeenias firma. Eelmisel nädalal tehti aga USAs ettevõtte enda sõnul veelgi märgilisem omandamistehing.

Hinnanguliselt iga viies inimene on nn neuromitmekesine. Nad mõtlevad ja tajuvad maailma enamikust teisiti. Nende hulka kuuluvad näiteks ATH, autismi või düsleksia diagnoosiga inimesed. Nad on teiste seas, muu hulgas töökollektiivides. Ent kuidas neuromitmekesised töötajad end organisatsioonides tunnevad ning kuidas neid paremini toetada? Räägime sellest Mari Ahneferiga, kes aitabki organisatsioonidel neuromitmekesisust enda kasuks tööle panna.

Novembris toimub Eesti Autogala, mille käigus kuulutatakse välja aasta silmapaistvaimad uued autod. Kategooriate finalistid on juba praegu teada. Arutleme Eesti Autogala korraldaja Raiko Ausmehega, missuguseks tänavune autoaasta kujunes.

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

13.00–14.00 “Logistikauudised eetris”

Saade võtab luubi alla tööjõuturu hetkeseisu logistikasektoris. Kui lihtne on täna leida häid töötajaid erinevates sektori valdkondades, kui lihtne on leida töötajaid siis kui on plaan laieneda teistesse riikidesse ja kõik muu sellega kaasnev.

Stuudios on Balti Logistika ja MyDello personalijuhti Pirjo Falten ja DPD Eesti personali- ja ESG juht Annika Oruaas. Ühe näol on tegemist pealinnas tegutseva ekspedeerimis- ja infotehnoloogiettevõttega, kes on jõuliselt laienemas rahvusvahelisele turule, teise puhul aga üleriigilise kattuvusega Prantsusmaa päritolu kullerfirmaga. Kuivõrd erinevad nende kahe ettevõtte personalijuhtide väljakutsed oma igapäevatöös?

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 “Äripäeva raamatuklubi”

Saates jagab täiskasvanueas ATH-diagnoosi saanud kogemusnõustaja Silver Kleimann-Leimann enda kogemusi, eksimusi ja õppetunde. Juttu tuleb Sari-Marika Durchmani raamatu “ATH ja paarisuhe” harjutustest ja peatükkidest, kus on eraldi välja toodud nõuanded ATHga paarilisele ja neurotüüpilisele kaaslasele – kõik ikka selleks, et läbi mõistmise hoida armastust nii kaaslase kui iseenda vastu.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

