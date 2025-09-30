Riskiriikidesse läheb Eestist probleemseid kaubagruppe

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja tolli alal Ursula Riimaa
selgitas, et kaubavahetus kolmandate riikidega on küll märgatavalt vähenenud, kuid samal ajal on teatud kaupade sisse- ja väljavedu kasvanud. „Ühelt poolt on see tingitud ausast kaubandusest – ettevõtted, kes täidavad hoolsuskohustust, on kohanenud muutunud geopoliitilise olukorraga ning leidnud uusi turge ja tarneahelaid. Teisalt näeme aga ka teatud kaubaartiklite osas tõuse, mis võivad viidata sanktsioonidest kõrvale hiilimisele,“ ütles Riimaa teate vahendusel.