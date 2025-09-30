Everaus kasvatas nii müügitulu kui ka kasumit

Everaus Kinnisvara tegevjuht ja asutaja Janar Muttik.
Foto: Liis Treimann
Ettevõtte esimese kuue kuu müügitulu oli 3,9 miljonit eurot, mis moodustas ligikaudu poole prognoositud aastakäibest, selgus börsiteatest. Puhaskasum ulatus 0,1 miljoni euroni, mis jäi kooskõlla prognoosiga, et 2025. aasta kujuneb kasumlikkuse mõttes marginaalseks. 2024. aasta samal perioodil oli ettevõtte müügitulu 3,7 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,48 miljonit eurot.
