Everaus kasvatas nii müügitulu kui ka kasumit Äri- ja elamukinnisvara arendav Everaus Kinnisvara avaldas teisipäeval 2025. aasta esimese poolaasta tulemused, mis näitasid nii müügitulu kasvu kui ka kasumi paranemist.

Everaus Kinnisvara tegevjuht ja asutaja Janar Muttik.

Foto: Liis Treimann

Ettevõtte esimese kuue kuu müügitulu oli 3,9 miljonit eurot, mis moodustas ligikaudu poole prognoositud aastakäibest, selgus börsiteatest. Puhaskasum ulatus 0,1 miljoni euroni, mis jäi kooskõlla prognoosiga, et 2025. aasta kujuneb kasumlikkuse mõttes marginaalseks. 2024. aasta samal perioodil oli ettevõtte müügitulu 3,7 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,48 miljonit eurot.