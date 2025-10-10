Tagasi ST 10.10.25, 17:12 Everaus Kinnisvara pakub investoritele 10% tootlusega võlakirju Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.

Everaus Kinnisvara AS avas esmakordselt võlakirjade avaliku pakkumise tänavu mais, emiteerides võlakirjaprogrammi esimese seeria raames 5 000 võlakirja kogumahus 5 miljonit eurot. Emiteeritud võlakirjad on Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North kaubeldavad.

Esimese seeria raames kaasatud vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt ja selle toel on kinnisvaraarendusprojektide ehitus jõudsalt edasi liikunud. Kindluse Kodu I etapi (ridaelamud ja paarismajad) infrastruktuur on valmis ja esimesed majad saavutanud täiskõrguse (I etapi kodudest on müüdud 50%). Luige Kodude II etapi (ridaelamud ja kortermajad) majad on jõudnud fassaadi- ja sisemiste ehitustöödeni (II etapi kodudest on müüdud 30%). Lennuradari laokompleksi II etapi ja Haabersti miniladude ehitustööd on lõpusirgel ning uued ärihooned arendaja stabiilset rahavoogu tagavas üüriportfellis on käesoleva aasta lõpuks valmis.

Kindluse Kodu täiskõrguse saavutanud ridaelamu äsja peetud sarikapeol

Foto: Maria Roosaare

„Kevadise pakkumise enam kui kolmekordne ülemärkimine kinnitas, et me oleme hinnatud ja tunnustatud kinnisvaraarendaja mitte ainult klientide ja koostööpartnerite silmis, vaid ka investorid usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ja jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda. Teise seeria pakkumine võimaldab laiendada ettevõtte investorkogukonda veelgi,“ kommenteeris ettevõtte asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.

Mis eristab investori vaates Everaus Kinnisvara teistest?

2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on kümne aastaga kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks. Mitmekesine portfell annab konkurentsieelise, mis teeb arendaja tururiskide vaates tugevamaks.

„Paljud turuosalised keskenduvad kas elukondlikule või ärikondlikule kinnisvarale, ent Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendame riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäävad meie omandisse,“ kommenteeris Muttik lisades, et tänavu lisandub rahavooportfelli kolm uut ärihoonet – kaks hoonet 64 lao- ja stock-office pinnaga ja uus minilaokompleks 342 minilaoga.

Everaus Minilaod Peetris ja Haaberstis, kokku enam kui 675 miniladu Everaus Minilaod Peetris ja Haaberstis, kokku enam kui 675 miniladu

Haabersti minilaokompleksi avamisel aasta lõpus saab Everaus Kinnisvarast suurim miniladude üüriteenuse pakkuja Baltikumis. “2021. aastal minilao üüriteenusega turule tulles soovisime murda mälestuse rõsketest ja pimedatest keldriboksidest ning pakkuda kaasaegset sektori tehnoloogiliste arengutega kaasaskäivat hoiustamislahendust neile, kel kodus või kontoris hoiustamisruumi napib. Meie esimene minilaokompleks 335 minilaoga Peetris on hästi vastu võetud ja ka jõudsalt kasvava elanikkonnaga Haabersti ootab uue kompleksi avamist pikisilmi, sest ööpäevaringselt kättesaadav, soe ja turvaline panipaik lahendab parimal viisil kohalike elanike, kuid ka väikeettevõtjate, alalise või ajutise ruumipuuduse,” kommenteeris Muttik.

Everaus Kinnisvara teeb tururiskide vaates tugevaks ka arendusprojektide mitmekesisus sektori sees. Kui mitmed suurarendajad on positsioneerinud end vaid kortermajade arendajana või välistanud eramute arendamise, siis Everaus Kinnisvara portfellis on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud ning nii büroohooned kui lao- ja stock-office-pinnad ja minilaod, lisaks eramukrundid ja külaliskorterid.

“Erinevad kinnisvarasegmendid käituvad majandustsüklite jooksul erinevalt. Kui eluasemeturg jahtub, siis ärikinnisvara sektor, nagu näiteks laopinnad, võib jätkuvalt hästi toimida tänu e-kaubanduse kasvule või logistikavajadustele. See võimaldab meil kompenseerida ühe segmendi madalamaid sissetulekuid teise segmendi kasvuga,” selgitas Muttik lisades, et „Projektide mitmekesisus võimaldab ka kapitali paindlikult ümber suunata, investeerides hetkel kõige tulusamatesse projektidesse. Kui kortermajade turul valitses mõõnaperiood, siis turul pakutavast eristuv premium-klassi kinnisvara ja eramukrundid, mille klientuuri turukõikumised sedavõrd palju ei mõjuta, olid meile oluliseks eeliseks. Selline strateegia tagab jätkusuutlikkuse ja kasvu ka siis, kui üks või teine turusegment on languses.“

Kortermaja Luige arenduses Premium-klassi eramu Järveküla arenduses

Tugev kasv ja väärtuspakkumine

Everaus Kinnisvara on loonud kogukondi enam kui 30 hektaril ning arendab terviklikke elu- ja ärikeskkondi veel ligikaudu 70 hektaril. Kinnisvaraarendaja tegutseb Eestis, peamiselt Harjumaal, kuid on laienemas ka lõuna suunas – Tartumaale ja Lätti.

Everaus Kinnisvara on tõusnud üheks kiiremini arenevaks kinnisvaraarendusettevõtteks Eestis. Arendaja portfellis on seitse elamuarenduse projekti enam kui 600 ühikuga, millest ligi 200 on töös. Ärikinnisvara portfellis on enam kui 80 000 m2 äripinda, millest 15 000 m2 on kas valmis ja kaetud üürilepingutega või kohe valmimas. Töös olevate projektide arv ja arendusmaht on suur ning peegeldab arendaja võimet pikaajaliseks kasvuks.

Peetri uus keskusala, kus lisaks eluasemetele (350 ühikut) paiknevad lähitulevikus kaubanduse, teeninduse, kultuuri ja vabaajaharrastusega seotud asutused (40 000 m²)

Tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele on pälvinud laialdast tähelepanu nii koduostjate kui investorite seas. Kõrgetest standarditest lähtumine loob tugeva aluse pikaajalisele edule, tugevale kliendilojaalsusele ning kõrgele usaldusväärsusele investorite ja teiste partnerite silmis. Ettevõte on suunanäitaja ja trendilooja ning ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“

„Meie jaoks on oluline mitte lihtsalt arendada kinnisvara, vaid kujundada keskkondi, kuhu inimesed päriselt tahavad elama ja tegutsema tulla. Kapitali kaasamine võlakirjade kaudu aitab laiendada positiivset mõju veelgi,“ kommenteeris Muttik.

Portfelli lisandunud kortermajad (90 ühikut) Tartumaal, Kõrvekülas

Teise seeria eesmärk on täiendavalt finantseerida arendusprojektide järgmiste etappide ehitust ja uute arendusprojektide ehitusega alustamist. Alanud on Kindluse Kodu järgmiste etappide infrastruktuuri ehitus ja Luige Kodude III ja ühtlasi viimase etapi (ridaelamud) majade ehitus ning Lennuradari laokompleksi kahe viimase hoone ehitus. Ettevalmistamisel on Kangru Kodu ridaelamute ja portfelli lisandunud Tartu piirimail asuvate kortermajade ehitamisega alustamine.

Tugev kapitali juhtimine ja pikaajaline vaade

„Võlakirjaemissiooni teeme tänavu esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist koostöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Kinnisvara arendustegevus on kapitalimahukas ja eeldab pikaajalist investeerimishorisonti. Võlakiri on üks võimalikest rahastamisviisidest kapitalimahukate projektide finantseerimiseks,“ selgitas Muttik.

Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik rääkis kinnisvaraarendusprojektide kapitalistruktuurist ka Äripäeva raadios, saadet saab järelkuulata siit (alates 21:08).

2024. aasta oli Everaus Kinnisvarale märkimisväärse kasvu ja finantsilise tugevnemise aasta . Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta müügitulu oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 182%. Käibekasv tulenes peamiselt elamukinnisvara ühikute müügist. Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Grupi varade maht oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 51%. Omakapitali kasv näitab tugevat kasumlikkust ja jätkusuutlikku kapitalistruktuuri.

2025. aasta esimene poolaasta on kulgenud prognooside kohaselt. Käesolev aasta on Everaus Kinnisvara jaoks kapitalimahukas arendusaasta, mille jooksul ühtegi suuremat elamuprojekti ei valmi. Selle tulemusel on müügikäive olnud minimaalne: 2025. aasta esimese poolaasta müügikäive oli 3 901 tuhat eurot, mis moodustab ligikaudu 50% prognoositud aastakäibest. Puhaskasum esimesel poolaastal oli 102 tuhat eurot, mis on kooskõlas prognoosidega, et 2025. aasta jääb kasumlikkuse osas marginaalseks.

„Aasta on kulgenud positiivselt. Kinnisvaraturul on alanud uus kasvutsükkel, kuid kinnisvaraturg ja nõudlus elamukinnisvara järele jääb edaspidigi sõltuma väliskeskkonna teguritest, eelkõige intressimäärade, geopoliitika, maksukeskkonna ja tarbijate kindlustunde arengutest. Intressimäärade ja reaalpalkade osas on ootus, et paranemine jätkub, toetades kinnisvara kättesaadavuse kasvu. Kinnisvara kättesaadavuse kasvu aeglustavad maksupoliitika ja jätkuvalt suhteliselt kõrge inflatsioon. Eesti Panga viimane majandusprognoos, mille kohaselt on alates 2026. aastast oodata üle 3%-list majanduskasvu, lubab aga olla järgmiste aastate suhtes optimistlik,” kommenteeris Muttik.

Janika Roots ja Kaur Kaasikmäe

Foto: Maria Roosaare

Pikaajalist vaadet silmas pidades valmistub Everaus Kinnisvara turu uueks tõusulaineks arendustegevuses, kuid seda ka korporatiivsel tasandil, laiendades Everaus Kinnisvara juhatuse koosseisu ühelt liikmelt kolmele. Ettevõtte juhatuses jätkab asutajaliige Janar Muttik, kelle kõrval asuvad juhatuse liikme ülesandeid täitma ettevõttes arendusjuhina töötav Kaur Kaasikmäe ja finantsjuhina tegev Janika Roots. „Uued juhatuse liikmed toovad ettevõtte juhtimisse uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad tõhusamalt hallata ettevõtte kasvanud mahtu ning tagada kõrgtasemel juhtimiskvaliteedi ja -võimekuse. Laienenud juhatuse koosseisuga võtab Everaus Kinnisvara fookusesse protsesside tõhustamise, riskide tasakaalustatud juhtimise ja kvaliteedistandardite hoidmise, et toetada ettevõtte pikaajalist kasvustrateegiat ning suurendada väärtust klientidele, investoritele ja koostööpartneritele,“ kommenteeris Janar Muttik.

Investeering Everaus Kinnisvarasse on enamat kui finantsotsus – see on panus jätkusuutliku ja kvaliteetse elu- ja ärikeskkonna arengusse.

