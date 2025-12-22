Tagasi ST Hyundai Ioniq 9: on see auto või ratastel elutuba? Unustage korraks kõik, mida arvasite teadvat Hyundaist kui mõistlikust tarbeautost. Ioniq 9 lööb jalaga lahti ukse luksusklassi ja teeb seda sellise enesekindlusega, et isegi Saksa premium-tootjad peaksid murelikult peeglisse vaatama, kirjutab elektriautohuviline Kuldar Kullasepp.

Kui ma esimest korda selle auto kõrval seisin, tekkis hetkeks kartus: kas mu B-kategooria lubadest ikka piisab või peaksin taskust otsima bussijuhi paberid? See auto ei ole lihtsalt suur – see on massiivne. Viis meetrit pikkust ja kaks meetrit laiust tähendab, et tavalises parkimiskohas laiutad joonest jooneni. Niipea, kui ukse avad, asendub hirm gabariitide ees aga lummusega, mida pakub suure auto suur interjöör - hubane, heledates toonides lounge, millel satuvad olema ka rattad all.

Kaptenitoolil istuv seitsmeaastane kriitik

Meie proovisõiduauto oli kuuekohaline, mis tähendab, et teises reas pole mitte tavaline pink, vaid kaks eraldi “kaptenitooli”. Need on varustatud kõige mõeldavaga – soojendus, ventilatsioon, reguleeritavad käe- ja jalatoed. Pikal sõidul saavad reisikaaslased sättida end mugavalt magama.

Kõige ausama hinnangu auto mugavusele andis tagaistmel resideeruv seitsmeaastane ekspert. Tavaliselt kõlab sealt "Kas me oleme juba kohal?", kuid seekord keeldus ta sihtkohas autost väljumast. Ruumi on nii palju, et lapsed saavad istmete vahelt kolmandasse ritta jalutada ilma, et peaksid end “kringliks väänama”. Tänu hiiglaslikele tagumistele ustele on sisenemine mugav ka vanaemale.

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Sooja ilmaga maanteel on kulu täiesti viisakas 20–25 kWh/100 km. Külmema ilmaga lühikesi linnasõite tehes, kui on vaja pidevalt hiiglaslikku salongi kütta, võib kulu olla 35–40 kWh/100 km peale. See number ehmatab, aga on siiski loogiline. Maantee ääres kiirlaadijates saab laadida võimsusega kuni 350 kW, mis lubab 20% täidetud akust jõuda 80%ni ligi 20 minutiga. Enamik elektriautoomanike laeb siiski kodus ja siin on laadimisvõimsust 11 kW.

Kellele see on?

Olgem ausad, kui kasutad kõiki 6-7 istet, siis pagasiruumi just kuigi palju alles ei jää - alla 400 liitri, millest enamus on n-ö kõrgusesse. Seitsme inimese nädalavahetuse reisiks pead võtma järelkäru või katuseboksi. Auto võib vedada kuni 2.5 tonni haagist.

Ioniq 9 särab tegelikult luksusliku 4-5 kohalise ristlejana. Siis on sul hiiglaslik pagasiruum ja reisijatel lennuki äriklassi mugavus. See on auto inimesele, kes tahab pakkuda oma perele parimat võimalikku mugavust ja eristuda hallist massist ilma, et peaks maksma Saksa luksusmaasturite hinda. See on julge, teistmoodi ja ütlemata mugav auto, millega harjub kiiresti ka siis, kui oled kogu elu väike- ja keskklassi autodega sõitnud.