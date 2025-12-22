Hyundai Ioniq 9: on see auto või ratastel elutuba?

Unustage korraks kõik, mida arvasite teadvat Hyundaist kui mõistlikust tarbeautost. Ioniq 9 lööb jalaga lahti ukse luksusklassi ja teeb seda sellise enesekindlusega, et isegi Saksa premium-tootjad peaksid murelikult peeglisse vaatama, kirjutab elektriautohuviline Kuldar Kullasepp.
- Hyundai Ioniq 9 on inimesele, kes tahab pakkuda oma perele parimat võimalikku mugavust ja eristuda hallist massist ilma, et peaks maksma Saksa luksusmaasturite hinda.
- Foto: Kuldar Kullasepp
Kui ma esimest korda selle auto kõrval seisin, tekkis hetkeks kartus: kas mu B-kategooria lubadest ikka piisab või peaksin taskust otsima bussijuhi paberid? See auto ei ole lihtsalt suur – see on massiivne. Viis meetrit pikkust ja kaks meetrit laiust tähendab, et tavalises parkimiskohas laiutad joonest jooneni. Niipea, kui ukse avad, asendub hirm gabariitide ees aga lummusega, mida pakub suure auto suur interjöör - hubane, heledates toonides lounge, millel satuvad olema ka rattad all.
Kaptenitoolil istuv seitsmeaastane kriitik
Meie proovisõiduauto oli kuuekohaline, mis tähendab, et teises reas pole mitte tavaline pink, vaid kaks eraldi “kaptenitooli”. Need on varustatud kõige mõeldavaga – soojendus, ventilatsioon, reguleeritavad käe- ja jalatoed. Pikal sõidul saavad reisikaaslased sättida end mugavalt magama.
Kõige ausama hinnangu auto mugavusele andis tagaistmel resideeruv seitsmeaastane ekspert. Tavaliselt kõlab sealt "Kas me oleme juba kohal?", kuid seekord keeldus ta sihtkohas autost väljumast. Ruumi on nii palju, et lapsed saavad istmete vahelt kolmandasse ritta jalutada ilma, et peaksid end “kringliks väänama”. Tänu hiiglaslikele tagumistele ustele on sisenemine mugav ka vanaemale.
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Juhil on omad eelised. Näiteks massaažifunktsiooniga tool, mis teeb pika sõidu ekstra nauditavaks.
Digipeeglid ja matkaselli unistus
Ioniq 9 on täis tehnoloogiat, mis tahab olla tulevik, aga nõuab olevikus harjumist. Kõigepealt peeglid – neid pole. Nende asemel on väljas kaamerad ja ekraanid uste siseküljel. Kas see on parem kui tavaline peegel? Aju tahab harjumusest vaadata aknast välja, mitte madalamale ekraani suunas. See vajab teatavat ümber harjumist.
Teine “trikk“ on tahavaatepeegel, mis muutub nupuvajutusega ekraaniks. See on efektne, aga minu jaoks toob kaamera taga sõitva auto visuaalselt ebamugavalt lähedale – tekib tunne, nagu keegi hingaks kuklasse. Erinevalt mitmest konkurendist on Hyundai säilitanud terve mõistuse armatuurlaual: kõige olulisema jaoks on endiselt füüsilised nupud. Ei mingit menüüdes sobramist, et muuta temperatuuri või helitugevust. Aitäh selle eest!
Reisiauto staatust kinnitab ka V2L (Vehicle-to-Load) võimekus. Auto on sisuliselt hiiglaslik akupank, millel on tavalised pistikupesad. See tähendab, et perepuhkusel saab metsa vahel keeta kohvimasinaga värsket kohvi, teha elektripliidil süüa või kasvõi panna püsti väiksemat sorti pidu. Meie vihmase ja külma ilmaga jäi piknik pidamata, aga teadmine, et vool on alati kaasas, annab reisides vabaduse. Muide, kodust elektrisüsteemi veidi täiustades võib auto energiat ka majja anda. Üks faas, mitte kolm, aga kriitilisemad asjad võib elektrikatkestuse käigus n-ö ära toita.
Kuidas see kolmetonnine “elukas“ liigub?
Paberil on Ioniq 9 tühimass ligi 2,7 tonni. Füüsikaseaduste järgi peaks see käituma nagu praam. Vajuta aga gaasipedaali ja auto sööstab sajani 5,2 sekundiga. Kiirendus on elektriautole omaselt nii sujuv ja vaikne, et kiirustaju ähvardab kaduda. Pead olema valvas, et mitte kogemata lubatud piirkiirust ületada, sest 50 ja 100 km/h tunduvad salongis äärmiselt sarnased.
Kahjuks oli ilm proovisõidu nädalavahetusel ajal kohutav – lörts, vihm ja tugev tuul. Just sellistes oludes tuli välja auto massi eelis. Ioniq 9 püsib teel nagu liimitult, pakkudes turvatunnet, mida väikesest autost ei leia. Kurvides hoiab madal raskuskese stabiilsena, siludes samal ajal teede konarused olematuks.
Maanteel tuleb mängu Hyundai salarelv – vaikus. Ioniq 9 kasutab aktiivset mürasummutust (ANC-R), mis toimib sarnaselt mürasummutavate kõrvaklappidega: süsteem kuulab teemüra ja nullib selle vastasheliga. See teeb pika vahemaa läbimise vähem väsitavaks ja muudab Ioniq 9 suurepäraseks reisiautoks, kus ka suurel kiirusel saab tagaistmel olijatega häält tõstmata vestelda. Samuti aitab see särada helisüsteemil - Calligraphic nime kandev neljaveoline tippmudel on 14 tipptasemel kõlariga, mis pakuvad nii sügavat bassi kui teravaid kõrgeid. Elamus garanteeritud!
Reaalsuskontroll: elekter ja füüsika
110 kWh aku on paberil võimas ja lubab ideaalis 600 km sõiduulatust. Reaalsus on aga see, et suure ja kandilise kere liigutamine läbi tuule ja külma nõuab energiat.
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Sooja ilmaga maanteel on kulu täiesti viisakas 20–25 kWh/100 km. Külmema ilmaga lühikesi linnasõite tehes, kui on vaja pidevalt hiiglaslikku salongi kütta, võib kulu olla 35–40 kWh/100 km peale. See number ehmatab, aga on siiski loogiline. Maantee ääres kiirlaadijates saab laadida võimsusega kuni 350 kW, mis lubab 20% täidetud akust jõuda 80%ni ligi 20 minutiga. Enamik elektriautoomanike laeb siiski kodus ja siin on laadimisvõimsust 11 kW.
Kellele see on?
Olgem ausad, kui kasutad kõiki 6-7 istet, siis pagasiruumi just kuigi palju alles ei jää - alla 400 liitri, millest enamus on n-ö kõrgusesse. Seitsme inimese nädalavahetuse reisiks pead võtma järelkäru või katuseboksi. Auto võib vedada kuni 2.5 tonni haagist.
Ioniq 9 särab tegelikult luksusliku 4-5 kohalise ristlejana. Siis on sul hiiglaslik pagasiruum ja reisijatel lennuki äriklassi mugavus. See on auto inimesele, kes tahab pakkuda oma perele parimat võimalikku mugavust ja eristuda hallist massist ilma, et peaks maksma Saksa luksusmaasturite hinda. See on julge, teistmoodi ja ütlemata mugav auto, millega harjub kiiresti ka siis, kui oled kogu elu väike- ja keskklassi autodega sõitnud.
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