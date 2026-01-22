Tagasi ST Brändiuuenduse läbinud Interno+ laiendab tegevust sisekujunduslahendustele Interno Plaadimaja astub uude arenguetappi ning tegutseb nüüdsest nime all Interno+. Brändiuuendus peegeldab ettevõtte kasvu pelgalt materjalimüüjast terviklikke sisekujunduslahendusi pakkuvaks partneriks.

Uus slogan “Täislahendused isikupärasele interjöörile” võtab kokku ettevõtte tänase fookuse: pakkuda klientidele rohkem väärtust, rohkem teadmisi ja rohkem tuge kogu projekti vältel. Nime lõpus olev “+” ei ole juhuslik kujunduselement, vaid lubadus. See sümboliseerib lisandväärtust, mida Interno+ oma klientidele pakub – laiemat tootevalikut, professionaalset nõustamist ning suuremat vastutust lõpptulemuse eest.

Brändiuuendus sai hoo sisse pärast seda, kui ettevõtte omanikeringiga liitusid Priit Mae Kadri Metsküll ja ettevõtte tegevjuht Sten Tiidt . Kui varasemalt keskenduti peamiselt kvaliteetsetele keraamilistele plaatidele, siis nüüd pakub Interno+ märkimisväärselt laiemat valikut ning terviklahendusi, mis toetavad nii eraisikuid kui ka professionaale.

„Me ei müü enam lihtsalt keraamilisi plaate või siseviimistlusmaterjale – me aitame luua toimivaid ja kestvaid sisekujunduslahendusi. Interno+ nimi kannab seda mõtteviisi palju täpsemalt,“ selgitab Tiidt, rõhutades, et brändiuuendus ei muuda ettevõtte seniseid väärtusi, vaid toob need selgemalt esile.