Brändiuuenduse läbinud Interno+ laiendab tegevust sisekujunduslahendustele
Interno Plaadimaja astub uude arenguetappi ning tegutseb nüüdsest nime all Interno+. Brändiuuendus peegeldab ettevõtte kasvu pelgalt materjalimüüjast terviklikke sisekujunduslahendusi pakkuvaks partneriks.
Interno+ tegevjuht Sten Tiidt rõhutab, et brändiuuendus ei muuda ettevõtte seniseid väärtusi, vaid toob need selgemalt esile.
Foto: Interno+
Uus slogan “Täislahendused isikupärasele interjöörile” võtab kokku ettevõtte tänase fookuse: pakkuda klientidele rohkem väärtust, rohkem teadmisi ja rohkem tuge kogu projekti vältel. Nime lõpus olev “+” ei ole juhuslik kujunduselement, vaid lubadus. See sümboliseerib lisandväärtust, mida Interno+ oma klientidele pakub – laiemat tootevalikut, professionaalset nõustamist ning suuremat vastutust lõpptulemuse eest.
Brändiuuendus sai hoo sisse pärast seda, kui ettevõtte omanikeringiga liitusid Priit Mae, Kadri Metsküll ja ettevõtte tegevjuht Sten Tiidt. Kui varasemalt keskenduti peamiselt kvaliteetsetele keraamilistele plaatidele, siis nüüd pakub Interno+ märkimisväärselt laiemat valikut ning terviklahendusi, mis toetavad nii eraisikuid kui ka professionaale.
Foto: Interno+
Foto: Interno+
„Me ei müü enam lihtsalt keraamilisi plaate või siseviimistlusmaterjale – me aitame luua toimivaid ja kestvaid sisekujunduslahendusi. Interno+ nimi kannab seda mõtteviisi palju täpsemalt,“ selgitab Tiidt, rõhutades, et brändiuuendus ei muuda ettevõtte seniseid väärtusi, vaid toob need selgemalt esile.
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Interno+ teenuste ja toodete valik hõlmab:
professionaalset projektinõustamist;
keraamilisi plaate maailma tipptootjatelt;
mikrotsementi, marmorino lubikrohvi, dekoratiivkrohve ja -värve, eco terrazzot akustilist krohvi, parketti, tapeete ja äravoolutrappe;
süsteemseid lahendusi, mida ettevõte nimetab Interno+ lahendusteks;
tehnilist tuge ja koostööd arhitektide, sisearhitektide, sisekujundajate, projekteerijate ning ehitajatega.
Foto: Interno+
Foto: Interno+
Interno+ jätkab koostööd seniste partnerite ja tarnijatega ning pakub klientidele sama kõrget kvaliteeti, kuid nüüd ühtsema, küpsema ja tulevikku vaatava identiteedi alt.
Külasta Interno+ salongi
Interno+ salong asub aadressil Tammsaare tee 56, avatud E–R 10–17. Veebileht www.interno.ee on uuendamisel.