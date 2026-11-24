Microsoft seab pärast ränka tõrget tunniajase taastamise sihi
Microsoft kuulutas välja kriisiolukorra, et muuta põhjalikult viisi, kuidas ennetada ja lahendada ulatuslikke katkestusi. Sisedokumentide järgi tõi hiljutine katkestus esile märkimisväärsed puudused süsteemides ja kriisijuhtimises.
Saime 13. novembril olulise meeldetuletuse, et riigi ja elutähtsate teenuste toimimine ei saa sõltuda eeldusest, et mõne rahvusvahelise ettevõtte teenused on alati kättesaadavad, kirjutab TalTechi küberturbe uurimisgrupi analüütik Toomas Lepik.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.