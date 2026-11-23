Tehnoloogiaettevõtja ja erapiloot Keith Siilats selgitas Investeerimisfestivalil, kuidas finantsmaailmas luuakse muljet heast tootlusest ja miks enamik investoreid ei saa aru, millist riski nad päriselt kannavad.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.