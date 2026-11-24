Veel ministreid eksis sama seaduse vastu
Sotsiaalminister Karmen Joller pole ainus, kes on valitsuse liikmena kuulunud ettevõtte juhatusse. Ka peaminister Kristen Michalil läks kuu, enne kui ta kliimaministriks saades oma ettevõtte juhatusest lahkus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui paljud ministrid on pärast ametisse asumist veel päevi või kuid ettevõtete juhatusse kuulunud ning kui kiiresti nad sealt lahkusid;
- kuidas selgitab Kristen Michal oma viivitust ja miks pole Karmen Jolleri juhtum valitsuses sugugi ainus.