Loverte tegevjuht Aivo Joost ja Kaubandus.ee juht ja saatejuht Maarit Kallas.
Foto: Äripäev
Suurtel e‑kaubandusettevõtetel on eelis nii sisseostuhindades kui ka turunduseelarves ning nendega sammu pidamiseks tuleb pidevalt uusi lahendusi katsetada, ütles Joost saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik".
Joosti sõnul on Lovertel praegu lihtsam leida uusi kliente naaberriikidest kui Eestist. Loverte käibest tuleb ligikaudu 30% välisturgudelt ning just seal näeb ettevõte ka järgmise aasta suurimat kasvuvõimalust.
Samas on ostuharjumused riigiti väga erinevad ja edu saavutamine nõuab nende harjumuste tundmist. Näiteks Leedu tarbijad ootavad suuri allahindlusprotsente, isegi kui väiksema soodustusega toote lõpphind oleks tegelikult soodsam.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Joost avas saates ka e‑poe turunduse ja kampaaniate telgitaguseid. Ta rääkis, miks on ettevõtte turunduseelarve aastaga ligikaudu poole võrra kasvanud, kuidas hinnatakse sooduskampaaniate tasuvust ning miks ei toonud kampaania “Osta kaks, saad kolm” loodetud edu.
Juttu tuli ka suunamudijate kasvavast rollist, tehisarule optimeeritud e‑poest, jõulumüügi laovarude planeerimisest ja sellest, miks tasuta transpordi kampaaniad enam varasemat tulemust ei anna.
Saate lõpus jagas Joost soovitusi e‑poodidele, kes soovivad uuel aastal kasvatada mitte ainult käivet, vaid ka kasumit. Tema hinnangul tasub tehisaru abil automatiseerida eelkõige ettevõtte sisemisi protsesse, kuid kliendisuhtlust ei tohiks täielikult masinatele üle anda.