Tagasi Loverte juht: Eesti e‑kaubanduses läheb uue kliendi leidmine üha raskemaks Kuigi Eesti e-kaubanduse olukord on hea, muudavad rahvusvahelised konkurendid kohalike kaupmeeste elu järjest keerulisemaks, rääkis ilutoodete e-poe Loverte tegevjuht Aivo Joost. E-kaubanduse areng ja tulevik Peatükid

Suurtel e‑kaubandusettevõtetel on eelis nii sisseostuhindades kui ka turunduseelarves ning nendega sammu pidamiseks tuleb pidevalt uusi lahendusi katsetada, ütles Joost saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik".

Joosti sõnul on Lovertel praegu lihtsam leida uusi kliente naaberriikidest kui Eestist. Loverte käibest tuleb ligikaudu 30% välisturgudelt ning just seal näeb ettevõte ka järgmise aasta suurimat kasvuvõimalust.

Samas on ostuharjumused riigiti väga erinevad ja edu saavutamine nõuab nende harjumuste tundmist. Näiteks Leedu tarbijad ootavad suuri allahindlusprotsente, isegi kui väiksema soodustusega toote lõpphind oleks tegelikult soodsam.