Tagasi ST AI kirjutab koodi, aga mida teeb tulevikus tarkvaraarendaja? Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.

Saates „Minu Karjäär“ räägivad SEB panga tehnoloogia ja tootearenduse valdkonna juht Kaisa Anier-Soost ning lahenduste arhitekt Kristiina Kapten põhjalikumalt, kuidas AI automatiseeritud protsessid mõjutavad nii alustavate kui ka kogenud arendajate tööd.

„Me näeme võimalusi kasutada teda automaatsetes protsessides iseseisvalt toimetavana, seejuures siis jälgides, mida ta teeb ja kontrollides, et ta oma piiridest välja ei astuks,“ selgitab Kristiina Kapten tehisintellekti uut rolli töö ja süsteemide osana.

Saates kuuleb, miks vajavad juuniorarendajad uues olukorras teistsugust tuge ning miks peavad seeniorarendajad olema valmis vanadest töövõtetest lahti laskma ja uusi süsteeme usaldama õppima.