Villade asemel tühjad mäenõlvad: Invego luksusarendus toppab Portugalis lubade taga
Kuigi kaks aastat tagasi lootis Eesti kinnisvaraarendaja Invego, et nende Portugali luksusarenduses on praeguseks juba esimesed villad püsti, on riiklik erand kaitsealuste tammede raiumiseks alles taotlemisel ja kumeratel mäenõlvadel valitseb uhkes üksinduses harva nähtav haugaskotkas.
Vaid üksik reklaamtahvel keset tühja mäenõlva reedab, et siia peaks kerkima ligi 150 luksusvillaga Silves Hills'i nime kandev puhkuseoaas. Invego kohalikud esindajad, müügijuht Vanessa Debeuf (vasakul) ja projektijuht Frederico Ferreira tutvustavad projekti plaane. Tegelikkuses pole kopp kaitsealuste tammede ja veel saamata keskkonnalubade tõttu maassegi löödud.
Foto: Liis Treimann
Lõuna-Portugalis Silvese linna lähedal mäenõlval ulub tuul. Silves Hills’i reklaamtahvli ümber vedelevad mõned tühjad õllepudelid ja maapinda katavad kitsepabulate kolooniad. Üksikute puude küljes lipendavad puna-valged märgistuslindid.
Invego omaniku ja juhi Kristjan-Thor Vähi unistus sinise veega basseinidest ja mõnusast kuurordipuhkusest on alles fantaasiapiltidel. Siia peaks kerkima Eesti kinnisvaraarendaja luksuspiirkond, kus villade eest küsitakse miljon eurot ja rohkemgi.
“Me pole teda kunagi näinud, aga öeldakse, et ta on kusagil seal,“ osutab Invego kohapealne projektijuht Frederico Ferreira umbmääraselt taamalt paistvate puude poole. Looduskaitsjate üks suuremaid muresid on arendusala läheduses pesitsev ohustatud haugaskotkas.
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