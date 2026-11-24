Viljandimaa ettevõtete TOP 100
Viljandimaa ettevõtete TOPi kinni pannud Vestman Energia tegevuse alussammasteks on metsa- ja põllumaa haldamine, lisaks on üle 30 aasta tegutsenud kontsern investeerinud energeetikasse, kinnisvarasse ning idufirmadesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas on Vestman Energia Matis Kivila sõnul ehitanud üle 30 aasta kriisidele vastupidava ja stabiilse ärimudeli;
- mida soovitab Kivila ettevõtjatele, kes plaanivad minna Läti turule ja tahavad vältida kallist kooliraha.