Värbamisjuht: kandidaadid on praegu aktiivsed, aga tööandjate pidu ei kesta igavesti

Mida toob tulevik?

Eesti tööturg koosneb umbes 700 000 töötajast ja viimaste aastate töötuse määr on püsinud stabiilselt 7% lähedal. Rahvastikuprognoos näitab Eesti elanikkonna vähenemist ja demograafilist vananemist. Need tegurid seavad loomuliku piiri sellele, kui palju inimesi saab ühte tööportaali, karjäärilehte või töökuulutust külastada täna ja tulevikus.

Konkurents talentide ning oskustööliste pärast kasvab igal aastal isegi siis, kui kandidaadid on praegu aktiivsed. Praegune tööandjate pidu tööturul ei kesta igavesti ja värbamisstrateegiaga tuleb endiselt aktiivselt ning järjepidevalt tegeleda.

Töökuulutus toob turul endiselt parima tulemuse, kuid vajab tuge ja strateegiat

Näen seda praktikas iga nädal. Tööandja helistab ja ütleb, et kuulutus on üleval, aga kandideerimisi ei tule. Või vastupidi, tuleb 100 kandideerimist, kuid mitte ühtegi sobivat. Mõlemal juhul on küsimus sama – kuidas jõuda õigete inimesteni?

Tööportaalid on selle väljakutsega kokku puutunud aastaid ja arenenud kiiresti edasi. Inimesed tegutsevad samaaegselt mitmes digikeskkonnas ja olgem ausad, töö otsimine ei pruugi olla nende kõige eelistatum igapäevane tegevus.

Sellepärast liiguvad CV.ee töökuulutused automaatselt ka välistesse kanalitesse nagu Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Delfi, LinkedIn ja Work in Estonia. See ei tähenda ainult laiemat levikut, vaid ligipääsu inimestele, kes tööportaale regulaarselt ei külasta.

Praktikas tähendab see, et tööandja bränd ja tööpakkumine jõuavad potentsiaalsete kandidaatideni just seal, kus nad nagunii skrollivad, videoid vaatavad või uudiseid loevad. Paljud head kandidaadid ei otsi aktiivselt tööd, aga nad märkavad huvitavat pakkumist, kui see ilmub nende tavapärasesse infovoolu.

Nutikamad brändid on selle juba ära tabanud. Nad pöörduvad ise koostöösooviga meie poole, sest näevad, et CV.ee levikanalid viivad tööotsijad ja potentsiaalsed kandidaadid just neile sobivate tööandjateni. Ühest kohast saavad nad nii auditooriumi, kanalid kui ka andmed.

Tööportaalist sisuplatvormiks

Värbamine on muutunud nähtavuse mänguks. Paralleelselt levikanalite laienemisega on CV.ee hakanud tegutsema otseselt meediakanalina. Podcaste, TikToki videoid, SEO optimeeritud blogisisu ja tööturgu käsitlevaid materjale luuakse eesmärgiga hoida tööotsijatega kontakti ka siis, kui nad parasjagu aktiivselt tööd ei otsi.