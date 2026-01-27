Värbamisjuht: kandidaadid on praegu aktiivsed, aga tööandjate pidu ei kesta igavesti

CV.ee värske tööturu monitooring näitab, et Eesti tööturg on erakordselt liikuv. Uuringu kohaselt on 89% Eesti töötajatest kas aktiivselt uue töö otsingul või avatud headele tööpakkumistele, kirjutab CV.ee värbamisjuht Andra Rand.
- CV.ee värbamisjuhi Andra Ranna sõnul kasvab konkurents talentide ja oskustööliste pärast igal aastal. “Praegune tööandjate pidu tööturul ei kesta igavesti ja värbamisstrateegiaga tuleb endiselt aktiivselt ning järjepidevalt tegeleda,” ütleb Rand.
Peamised põhjused, miks ollakse valmis töökohta vahetama on rahulolematus palgaga (53%), otsitakse rohkem arenguvõimalusi (42%) ning ei olda rahul juhtimisstiiliga (40%).
Ka puhkuse asemel pannakse suvel lisatööd tehes käed rohkem tööle, et puhkus oleks üldse võimalik. See ütleb palju selle kohta, kuhu oleme jõudnud. Muidugi pole lisatöö tegemine ainult märk vajadusest – see näitab ka Eesti töötajate paindlikkust, sihikindlust ja tahet endaga ise hakkama saada.
CV.ee uuringust selgus ka, et töötajate kindlustunne on madalpunktis, mida põhjustab kasvav hinnatase Eestis ning majanduskeskkonna ebastabiilsus. Tööturu hirmuindeks näitab, et 73% Eesti töötajatest tunneb hirmu töö kaotamise või rahalise ebakindluse ees. Enim tekitavad ärevust kiiresti kasvavad elamiskulud, ebakindlus oma töö tuleviku osas ja vähesed säästud.
Mida toob tulevik?
Eesti tööturg koosneb umbes 700 000 töötajast ja viimaste aastate töötuse määr on püsinud stabiilselt 7% lähedal. Rahvastikuprognoos näitab Eesti elanikkonna vähenemist ja demograafilist vananemist. Need tegurid seavad loomuliku piiri sellele, kui palju inimesi saab ühte tööportaali, karjäärilehte või töökuulutust külastada täna ja tulevikus.
Konkurents talentide ning oskustööliste pärast kasvab igal aastal isegi siis, kui kandidaadid on praegu aktiivsed. Praegune tööandjate pidu tööturul ei kesta igavesti ja värbamisstrateegiaga tuleb endiselt aktiivselt ning järjepidevalt tegeleda.
Töökuulutus toob turul endiselt parima tulemuse, kuid vajab tuge ja strateegiat
Näen seda praktikas iga nädal. Tööandja helistab ja ütleb, et kuulutus on üleval, aga kandideerimisi ei tule. Või vastupidi, tuleb 100 kandideerimist, kuid mitte ühtegi sobivat. Mõlemal juhul on küsimus sama – kuidas jõuda õigete inimesteni?
Tööportaalid on selle väljakutsega kokku puutunud aastaid ja arenenud kiiresti edasi. Inimesed tegutsevad samaaegselt mitmes digikeskkonnas ja olgem ausad, töö otsimine ei pruugi olla nende kõige eelistatum igapäevane tegevus.
Sellepärast liiguvad CV.ee töökuulutused automaatselt ka välistesse kanalitesse nagu Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Delfi, LinkedIn ja Work in Estonia. See ei tähenda ainult laiemat levikut, vaid ligipääsu inimestele, kes tööportaale regulaarselt ei külasta.
Praktikas tähendab see, et tööandja bränd ja tööpakkumine jõuavad potentsiaalsete kandidaatideni just seal, kus nad nagunii skrollivad, videoid vaatavad või uudiseid loevad. Paljud head kandidaadid ei otsi aktiivselt tööd, aga nad märkavad huvitavat pakkumist, kui see ilmub nende tavapärasesse infovoolu.
Nutikamad brändid on selle juba ära tabanud. Nad pöörduvad ise koostöösooviga meie poole, sest näevad, et CV.ee levikanalid viivad tööotsijad ja potentsiaalsed kandidaadid just neile sobivate tööandjateni. Ühest kohast saavad nad nii auditooriumi, kanalid kui ka andmed.
Tööportaalist sisuplatvormiks
Värbamine on muutunud nähtavuse mänguks. Paralleelselt levikanalite laienemisega on CV.ee hakanud tegutsema otseselt meediakanalina. Podcaste, TikToki videoid, SEO optimeeritud blogisisu ja tööturgu käsitlevaid materjale luuakse eesmärgiga hoida tööotsijatega kontakti ka siis, kui nad parasjagu aktiivselt tööd ei otsi.
See loob tööandjale täiesti uue võimaluse. Traditsiooniliselt on tööportaal olnud tehinguplatvorm, kus toimub lihtne vahetus: tööandja maksab kuulutuse eest, kandidaat kandideerib ja siis toimub sobivusel potentsiaalne värbamine. Nüüd on lisandunud teine tasand, kus tööandja brändi saab ehitada läbi sisu ja nähtavuse, mitte ainult kuulutuste kaudu.
Näiteks võib ettevõte osaleda podcastis, kus räägitakse konkreetsest valdkonnast või karjäärivõimalustest. Või siis ilmub TikTokis video, mis teeb töökeskkonna või rolli nähtavaks nooremale sihtrühmale viisil, mis ei tundu reklaamina. Blogi kaudu jõuab ettevõte otsingumootoritesse ja kasvatab pikaajalist nähtavust.
See kõik tähendab, et tööportaal ei ole enam ainult koht, kuhu kuulutus üles pannakse. See toimib nagu meediakanal, kus tööandjal on võimalus ehitada brändi ja kasvatada nähtavust pikaajalise strateegiaga.
Kvaliteet enne mahtu
Kandideerimiste arv ei ole enam ainuke mõõdik. Sageli on probleem hoopis vastupidine – kandideerimisi tuleb palju, kuid sobivust on vähe. Sellisel juhul kulub aega, tähelepanu ja raha sorteerimisele.
CV.ee lähenemine põhineb sellel, et parim tulemus sünnib siis, kui kuulutus jõuab õigete inimesteni. Mitte võimalikult paljude, vaid just nende inimesteni, kelle oskused, kogemus ja ootused kattuvad tööandja vajadusega. Kui täpne suunamine ja levik töötavad koos, tekib vähem müra ja ilmub rohkem päriselt sobivaid kandidaate.
Praktikas tähendab see väiksemat ajakulu kandidaatide läbivaatamisel ja suuremat tõenäosust jõuda inimeseni, kes sobituvad rolli ja meeskonda. See pole ainult personali efektiivsus, vaid ka eelarve küsimus.
Numbrid peavad olema ausad ja realistlikud
Üks peamisi pingeallikaid tööportaalide ja tööandjate vahel on see, kuidas tulemusi mõõdetakse ning esitatakse. Eesti tööealise elanikkonna suurus seab loomuliku lae sellele, kui palju inimesi saab ühes kuus portaali külastada või konkreetseid kuulutusi näha.
CV.ee rõhutab avatust ja realistlikke numbreid. Kui statistika on aus, saab tööandja teha paremaid otsuseid nii värbamisstrateegias kui eelarve planeerimisel. Illusioonide asemel on vaja andmeid, mis toetavad päriselt äriotsuseid personalijuhtimise tasandil.
See läbipaistvus aitab mõista, miks värbamine võtab aega või millal on vaja strateegilist muutust. Näiteks võib selguda, et teatud rollidele ei ole Eestis piisavalt kandidaate ja tuleb mõelda rahvusvahelisele otsingule või sisekoolitusele. Või vastupidi – kuulutus jõuab sobivate inimesteni, aga miski tööpakkumises või värbamisprotsessis takistab kandideerimist. See ilmselt ongi suurim valupunkt tööandjatele.
Paindlikkus ja personaalne teenindus
Iga ettevõte värbab erinevalt. Mõni vajab kiiresti tootmistöötajaid, teine otsib pikka aega järgmist juhatuse liiget. CV.ee pakub nii digitaalseid tööportaali teenuseid kui ka personaalseid värbamisagentuuri lahendusi, et eri suuruse ja valdkonna tööandjad leiaksid sobiva lähenemise.
Eesmärk on muuta personalivärbamine ajasäästlikumaks ja lihtsamaks, et tööandja saaks keskenduda oma põhitegevusele, mitte värbamisprotsessi igapäevasele juhtimisele. Eriti olukorras, kus värbamine ei ole ettevõttele põhitegevus ega tugev kompetents.
Tööportaal värbamispartnerina, mitte lihtsalt platvormina
Lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, kas tööandja jõuab oma sõnumiga õigete inimesteni ja saab teha valikuid ilma liigse ajakuluta. Kui levik on laiem kui üks keskkond, lahendused paindlikud, teenindus personaalne ja statistika realistlik, siis muutub tööportaal partneriks.
Partner ei ole lihtsalt kuulutuste avaldamise platvorm. Partner aitab välja mõelda strateegia, kasutab ära erinevaid kanaleid, loob sisu ja nähtavust pikemas perspektiivis ning mõõdab tulemusi viisil, mis toetab äriotsuseid.
Baltikumi tööturg käitub jätkuvalt ettearvamatult. Ettevõtted peavad olema valmis kiireks kasvuks ja samaaegselt ettevaatlikuks kulude juhtimiseks. Sellises keskkonnas eeldab edukas värbamine senisest enam paindlikkust, andmepõhisust ja strateegilist mõtlemist. Need tööandjad, kes suudavad kasutada kõiki võimalikke kanaleid ja lähenemisi, on tugevamas positsioonis ka muutuvates oludes.
Kui sul on vaja värbamisel abi
Kui sul on ettevõttes positsioon, mille täitmisel vajaksid abi, siis võta ühendust või tutvu värbamisteenuste valikuga varbamisteenused.ee
veebilehel. Saame nõustada oma turu teadmistega ja aidata leida sobivaid inimesi. Esimene samm on alati tasuta konsultatsioon, kus vaatame, mis on reaalne olukord, mis on ootused ja mis on realistlik eelarve. Sealt edasi saame teha plaani, kuidas edasi liikuda.
CV-Online värbamisagentuur on suurima töökuulutuste levikanalite võrgustiku ja kandidaatide andmebaasiga agentuur Eestis. See võimaldab pakkuda tööpakkumisele laiemat levikut ja tagab konkurentsieelise teiste värbamisagentuuride ees.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!