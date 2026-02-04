Eesti ambitsioon liikuda kõrgema lisandväärtusega majanduse suunas põrkub ootamatu takistusega: ühiskonnas süvenev usalduskriis institutsioonide ja ekspertiisi vastu on muutnud inseneride ning tippspetsialistide töö eneseõigustamise kadalipuks.
Olukorras, kus majandusarengu fundamentaalsed otsused sõltuvad poliitilisest ja geopoliitilisest tuulest, lasub just inseneerial vastutus nende valikute eduka elluviimise eest.
Ometi kulub täna väärtuslik ressurss sageli mitte innovatsioonile, vaid "tõejärgse ajastu" vaidlustele, kus spetsialistid peavad elementaarseid fakte korduvalt tõestama selle asemel et, keskenduda riigi maapõue ja energeetika strateegilisele arendamisele.
Saates vestlevad Steiger inseneribüroo asutaja Erki Niitlaan ja arendusjuht Hardi Aosaar.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.
Insenerid ütlevad otse: Eesti arengut pidurdab bürokraatia, mitte keskkonnanõuded
