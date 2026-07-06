Tagasi ST Seadmest paigalduseni: kuidas o8.ee loob kodudes ja ettevõtetes muretu elektriauto laadimiskeskkonna Elektromobiilsus pole enam ammu üksnes kauge tulevikuvisioon või roheliste entusiastide pärusmaa, vaid argipäev, mis vallutanud tänavad ja maanteed. Koos elektriautode arvu hüppelise kasvuga on aga kerkinud esile uus ja kriitiline väljakutse - kuidas tagada, et nende sõidukite laadimine oleks kiire, turvaline, kuluefektiivne ja eelkõige mugav? Kiiresti arenevas valdkonnas pakub tasemel lahendusi ettevõte Brasovski OÜ, mis tegutseb o8.ee nime all.

Palju enamat kui lihtsalt seadme müük

Brasovski OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektriautode laadimislahenduste pakkumisele ja paigaldamisele. Nende hallatav veebiplatvorm o8.ee on kujunenud mugavaks ostukohaks kõigile, kes otsivad töökindlaid laadijaid. Huvilistele pakutakse täisteenuse kontseptsiooni, sest elektriauto laadija ostmine on vaid osa sellest ning turvaline ja nõuetekohane paigaldamine on sageli keerulisem ja tehnilisem protsess, mis nõuab spetsialisti kätt.

Täisteenus hõlmab professionaalset nõustamist, mis aitab kliendil valida tema vajadustele ja elektrivõrgu võimekusele sobivaima laadija . Usaldusväärsete tootjate poolt pakutavad tipptasemel seadmed paigaldavad kutsetunnistusega spetsialistid, kes tagavad ohutuse ning vastavuse kõikidele kehtivatele normidele ning standarditele. Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tehasegarantii ning o8.ee pakub ka hooldusteenust. Lisaks saavad kliendid tasuta tehnilist tuge seadmete seadistamisel ja kasutamisel.

Nutikas vs baasfunktsiooniga laadija - mis on nende erinevused?

Elektriautode laadijatest rääkides kasutatakse sageli mõisteid "nutikas” ja "rumal" laadija. Mis on nende tegelik erinevus ja miks peaks iga elektriauto omanik eelistama nutikat lahendust?

Baasfunktsiooniga laadija on lihtne, kuid piiratud võimalustega

"Vähem nutikas” laadija on olemuselt lihtsalt pistikupesa seinal, mille funktsiooniks on elektri edastamine sõidukile. Kui ühendate kaabli, hakkab see laadima maksimaalse saadaoleva võimsusega ja teeb seda seni, kuni aku on täis või kuni kaabel eemaldatakse. Seade ei tea midagi teie kodu elektritarbimisest, elektri börsihinnast ega olemasolevatest päikesepaneelidest või akudest.

Sellisel elektriauto laadijal on oma miinused, esiteks koormuse juhtimise puudumine - laadija ei tea, kui palju elektrit teie majapidamine hetkel tarbib. Kui lülitate sisse elektriahju, sauna ja pesumasina samal ajal, kui auto laeb, võib kaitsmete kogukoormuse ületamine põhjustada peakaitsme väljalöömise. Lisaks ei arvesta "rumal" laadija elektrihinnaga - see laeb alati täisvõimsusel, sõltumata sellest, kas elektri börsihind on hetkel soodne või laes. Börsipaketi kasutajate jaoks võib see tähendada, et auto laetakse just kõige kallimat elektrit kasutades. Puudub ka monitooring ja kaugjuhtimine - te ei saa nutitelefonist vaadata, kui palju elektrit on kulunud, ega saa laadimist distantsilt käivitada või peatada. Samuti ei integreeru selline laadija päikesepaneelidega, jättes kasutamata teie enda toodetud tasuta päikeseenergia.

Nutikas laadija: automaatne, säästlik ja turvaline

Nutikas laadija, mida pakub o8.ee, on aga nagu väike arvuti, mis on ühendatud internetti ja suhtleb nii teie auto, kodu elektrivõrgu kui ka elektribörsiga. Nutikate lahenduste väärtus peitub nende võimes laadimisprotsessi automaatselt ja arukalt juhtida.

Dünaamiline koormusjuhtimine (DLM) on üks olulisemaid ohutus- ja mugavusfunktsioone. Nutikas laadija jälgib reaalajas kogu majapidamise elektritarbimist. Kui tarbimine läheneb peakaitsme piirile, vähendab laadija automaatselt autole antavat laadimisvõimsust. See hoiab ära kaitsmete läbipõlemise ja võimaldab paigaldada võimsa laadija ka sinna, kus elektrivõrgu ressurss on piiratud, säästes teid kallist amprite juurdeostmisest.

Elektrihinna jälgimine ja optimeerimine on nutika laadimise põhifunktsioon. Lahendus jälgib automaatselt elektribörsi hindu ja ajastab laadimise kõige odavamatele tundidele, tavaliselt öösel. See võimaldab börsipaketi kasutajatel vähendada laadimiskulusid märkimisväärselt - mõningatel andmetel kuni 64%. Kasutaja saab seadistada äpis reeglid, näiteks "taga, et auto oleks hommikuks kell 7:00 laetud, kasutades selleks kõige odavamaid tunde".

Päikesepaneelide integratsioon (PV-laadimine) on päikesepaneelide omanikele üks olulisemaid funktsioone. Nutikas laadija suudab tuvastada, millal päikesepaneelid toodavad rohkem energiat, kui maja tarbib, ja suunab selle ülejäägi otse auto akusse.

See võimaldab laadida autot sisuliselt tasuta ja maksimaalselt keskkonnasõbralikult, vältides olukorda, kus odav päikeseelekter müüakse võrku ja hiljem ostetakse kallilt tagasi.

Kaugjuhtimine ja detailne monitooring annab kasutajale täieliku kontrolli nutitelefoni rakenduse kaudu. Saate laadimist alustada ja peatada, seadistada ajakavasid ning vaadata detailset statistikat tarbitud energia ja kulude kohta. Rakendus annab täpse ülevaate, kui palju olete säästnud tänu nutikale laadimisele.

Mitme kasutaja haldus RFID-kaartide või rakenduse abil võimaldab eristada erinevaid kasutajaid, mis on hädavajalik korteriühistutes või ettevõtetes, kus kulusid on vaja täpselt jagada.

Kõik o8.ee fookustooted - Raedian NEO, Raedian NEX ja EV Meter - kuuluvad nutikate laadijate kategooriasse, pakkudes kasutajatele maksimaalset säästu, mugavust ja turvalisust.

Raedian NEO: kompaktne ja võimas lahendus kodukasutajale

Kui otsite ideaalset laadijat oma eramajja või väikeettevõttesse, on Raedian NEO üks parimaid valikuid turul. See on kaasaegne, stiilne ja usaldusväärne laadija, mis ühendab endas moodsad laadimise funktsioonid kompaktses ja elegantses pakendis.

See on kaasaegne ja töökindel lahendus elektriauto laadimiseks kodus või väikeettevõttes. Tänu nutikale koormuse juhtimisele kohandub laadija vastavalt majapidamise elektritarbimisele, vältides ülekoormust. Laadijat saab juhtida mugavalt WiFi ja Bluetoothi abil ning jälgida laadimist läbi mobiilirakenduse. Seade on kompaktne, kerge ja lihtsasti paigaldatav.

• Laadimisvõimsus - kuni 22 kW (3x32A, 3-faasiline)

• Ühendus - type 2 pistik või 7,5 m kaabel

• Juhtimine - WiFi, Bluetooth, RFID kaart, rakendus

• Koormusjuhtimine - dünaamiline (DLM), eraldi moodul

• Päikesepaneelide tugi - võimalik eraldi mooduli abil

• Ekraan - LED displei, laadimise info reaalajas

• Paigaldus - seinale või postile, kiire kinnitussüsteem

• Mõõdud - 210 x 300 x 110 mm

• Hind - 749 € (tavahind 789 €)

Raedian NEO on saadaval ka võimsusega 7kW ja 11kW, mis teeb selle sobivaks ka piiratud elektrivõrguga kodudele.

Raedian NEX: professionaalne lahendus korteriühistutele ja äripindadele

Kui Raedian NEO on suunatud peamiselt erakasutajale, siis Raedian NEX on loodud vastama nõudlikumate keskkondade, nagu korteriühistud, büroohooned ja avalikud parklad, vajadustele. See on tõeline "tööhobune", mis pakub laiendatud ühenduvust, haldusvõimalusi ja täpset mõõtmist.

Raedian NEX on nutikas ja töökindel elektriauto laadija, mis sobib nii koduseks kui ka äriliseks kasutuseks. Seade toetab dünaamilist koormuse tasakaalustamist (HDLM), päikesepaneelide integreerimist ja mitme laadija ühendamist. Tänu OCPP 1.6 protokollile ja laiale ühenduste valikule sobib see ideaalselt ka professionaalsetesse laadimisvõrkudesse. Kompaktne disain, OLED-ekraan ja mitmekülgsed autentimisvõimalused muudavad kasutamise mugavaks ja turvaliseks.

• Laadimisvõimsus - kuni 22 kW (3-faasiline, 32A); ühefaasiline kuni 7,4 kW

• Ühendus - type 2 kaabel (7,5 m), Type 2 pesa, Type 2 pesa katikuga

• Autentimine - Plug & Charge, RFID, Raedian App (BLE), OCPP backend

• Ekraan - OLED ekraan, topelt LED ribad

• Mõõtmine - MID Sertifitseeritud, Klass B ±1%

• Ühenduvus - LAN, WiFi, 4G LTE, eSIM, Modbus TCP/RTU, LoRa 868MHz, BT

• Koormuse juhtimine - CT Clamp, SC Kit (päikesepaneelid), EMS Modbus, OCPP, HDLM Kit

• Kaitseklass - IP55 (laadimissüdamik), IP54 (tagaplaat), IP67 (EtherBox)

• Paigaldus - seinale või postile

• Hind - 997 €

Hybrid Dynamic Load Management (HDLM) on NEX-i üks suurimaid trumpe. See süsteem võimaldab ühendada kuni 16 laadijat ühte hallatavasse gruppi. See tähendab, et korteriühistu või ettevõte saab paigaldada mitu laadijat olemasoleva elektriühenduse baasil, ilma et peaks ostma juurde kalleid ampreid. Süsteem jagab saadaolevat võimsust dünaamiliselt ja õiglaselt kõigi laadivate autode vahel - see on kaasaegne lähenemine, mis muudab laadimistaristu rajamise kortermajadesse majanduslikult mõistlikuks.

MID-sertifitseeritud arvesti on korteriühistutele vajalik. NEX-i B-klassi (±1%) arvesti on täpsete arvelduste tegemiseks. Iga laadija mõõdab tarbimist ülitäpselt ja edastab andmed haldustarkvarasse, kust on võimalus genereerida täpsed arved iga korteriomaniku jaoks. See lahendab ühe suurima komistuskivi korteriühistute laadimistaristu rajamisel.

Iga NEX seeria laadija on tehase poolt varustatud eSIM kaardiga, mis tähendab kohest võrguühendust ilma täiendavate seadistusteta. Toetatud OCPP 1.6 protokoll tagab vabaduse valida endale sobivaim haldusplatvorm, vältides "lukustumist" ühe teenusepakkuja ökosüsteemi.

Raedian NEX on loodud kinnisvaraarendajatele, korteriühistutele ja ettevõtetele, kes vajavad usaldusväärset, skaleeritavat ja täpselt mõõdetavat laadimislahendust. Eriti aktuaalne on see praegu, mil KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) pakub korteriühistutele toetusi laadimistaristu rajamiseks. Raedian NEX on selleks ideaalne tehniline platvorm.

Makseterminaliga EV Meter: mugavus avaliku laadija kasutajale

Kaubanduskeskustes, hotellides ja parklates muutuvad nõuded drastiliselt. Avaliku laadimise suurimaks valupunktiks on aastaid olnud nn "äpi-džungel". Iga teenusepakkuja nõuab oma rakenduse allalaadimist, konto loomist ja sageli ka raha ettekandmist, mis on ebamugav, aeganõudev ja peletab eemale juhuslikud laadijad või turistid.

o8.ee pakub sellele probleemile elegantset ja universaalset lahendust: EV Meter 22kW AC laadimisjaam, mis on integreeritud Nayax VPOS Touch kaardimakseterminaliga. See on lahendus, mis toob laadimisse sama lihtsuse, millega oleme harjunud tavalises bensiinijaamas või toidupoes. Unustage mobiilirakendused, kodulehel registreerimised ja RFID-kaardid - see lahendus pakub klientidele kõige lihtsamat ja mugavamat laadimiskogemust: ühenda auto laadijaga, tasu kaardiga makseterminalis ja lae.

• Maksimaalne võimsus - 22 kW

• Maksimaalne vool - 3x32A

• Pinge - 380–400 VAC (3-faasiline)

• Ühenduse tüüp - type 2, 5m kaabel või socket

• Sideprotokoll - OCPP 1.6 JSON

• Ühenduvus - 4G, Ethernet

• Kaitseklass - IP55

• Mõõtmed- 480 x 300 x 180 mm

• Kaal - 6 kg

• Makseterminal - Nayax VPOS Touch

• Hind - 1 899 € (tavahind 2 299 €)

Universaalne makselahendus on EV Meteri suurim tugevus. Integreeritud Nayaxi terminal aktsepteerib kõiki levinumaid makseviise: viipemakseid (Visa, Mastercard), kiipkaarte ning mobiilimakseid (Apple Pay, Google Pay). Klient ei vaja ühtegi äppi ega RFID-kaarti. Süsteem toetab üle 80 erineva makseviisi ja arveldab 32 valuutas, muutes selle ideaalseks hotellidele ja turismipiirkondadele. Välisturist saab laadida täpselt sama lihtsalt kui kohalik elanik.

Euroopa Liidu Alternatiivkütuste taristu määrus (AFIR) suunab turgu selgelt kaardimaksete poole ning o8.ee on Eestis makseterminaliga laadimislahendusi pakkunud alates 2022. aastast.

Laadija omanik saab Nayaxi haldusplatvormi kaudu reaalajas jälgida tehinguid, muuta hinnatariife ja hallata laekumisi. Süsteem võimaldab äärmiselt paindlikku hinnastamist - hinna saab seadistada vastavalt tarbitud kilovatt-tundidele, laadimisele kulunud ajale. E-kviitungid ja detailne aruandlus teevad raamatupidamise lihtsaks.

EV Meter on varustatud integreeritud 4G/5G SIM-kaardiga, mis tähendab, et seade on koheselt võrgus ilma internetikaabli vedamiseta. See teeb paigalduse oluliselt lihtsamaks ja odavamaks, eriti välitingimustes. IP55 kaitseklass tagab ilmastikukindluse ja tugev korpus kaitseb vandalismi eest.

EV Meter ja Nayax kaardimakseterminal on ideaalne investeering äripindadele, kaubanduskeskustele, hotellidele ja parklaoperaatoritele, kes soovivad pakkuda oma klientidele maksimaalset mugavust ja luua endale uue, hooldusvaba tuluvoo.

Täisteenus: rahuolu ja kindlustunne

Elektriauto laadija ei ole kodumasin, mille toote poest koju ja ühendate pistikusse. See on võimas elektriseade, mille vale paigaldus võib kaasa tuua tõsiseid ohte, alates elektrivõrgu kahjustamisest kuni tulekahjuni. Seetõttu on hädavajalik, et paigalduse teostaksid professionaalid.

Paigaldusprotsess algab konsultatsiooniga, mille käigus o8.ee spetsialistid hindavad olemasolevat elektrivõrku, peakaitsme suurust ja laadija soovitud asukohta.

Seejärel koostatakse pakkumine, mis sisaldab nii seadme kui ka paigalduse maksumust. Kokkulepitud ajal saabuvad sertifitseeritud tehnikud, kes teostavad paigalduse vastavalt kõikidele ohutusnõuetele, sealhulgas kaablite vedamine, vajalike kaitsmete paigaldamine elektrikilpi ja laadija füüsiline kinnitamine.

Pärast füüsilist paigaldust seadistatakse laadija tarkvara, testitakse süsteemi põhjalikult ja koolitatakse klienti seadme kasutamiseks.

Ka parima tehnoloogia puhul võib tekkida küsimusi või tõrkeid. Siin tuleb mängu o8.ee tehniline tugi. Erinevalt paljudest veebipoodidest, kus pärast ostu on klienditugi olematu, on Brasovski OÜ alati kättesaadav. 2-aastane tehasegarantii annab kindluse, et defektide korral seade parandatakse või asendatakse. Veelgi olulisem on tehniline tugi, mis aitab kliente seadistuste muutmisel või rakenduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral.

Elektriautod sobivad väga hästi tööautodeks Marek Moorus Tirestar OÜst ütleb, et esmaseks probleemiks on elektriautode puhul teadmatus - milline laadija valida, millise võimsusega see peaks olema ning kui kiiresti erinevad lahendused autot tegelikult laevad. “Samuti oli ebaselge, millised ühendused ja pistikud on erinevate elektriautode puhul vajalikud,” meenutab ta aega, mil enda ettevõttesse sobiva lahenduse otsimine alles käis. “Paigaldasime oma töökotta 22 kW laadija, mis on meie vajaduste jaoks optimaalne. See võimaldab tööpäeva jooksul sõidukid mugavalt täis laadida - näiteks saab umbes nelja tunniga aku täis laadida, kui auto seda laadimiskiirust toetab,” teab ta täna rääkida. Moorus ütleb, et tänaseks on nad veendunud, et elektriautod sobivad väga hästi just tööautodeks. “Julgustame kaaluma ka kasutatud elektriautode ostmist, sest paar aastat vana sõiduki saab sageli umbes poole odavamalt kui uue. Kui sellele lisada oluliselt madalamad kulud võrreldes sisepõlemismootoriga autoga, on selline lahendus ettevõtte jaoks majanduslikult väga tasuv.”

KKK Kas laadija paigaldamiseks on vaja ehitusluba? Enamasti mitte. Tavaline kodulaadija paigaldatakse olemasolevasse elektrisüsteemi ja ei nõua ehitusluba. Suuremahulisemad projektid, nagu kortermaja laadimistaristu, võivad vajada elektriprojekti koostamist. o8.ee spetsialistid nõustavad kõigis nõuetes. Mis on Type 2 ühendus? Type 2 (IEC 62196-2) on Euroopa standard elektriautode laadimiseks. Praktiliselt kõik Euroopas müüdavad elektriautod kasutavad Type 2 ühendust. See on universaalne standard, mis tagab, et o8.ee laadijad sobivad kõikide Euroopa elektriautodega. Kas korteriühistu saab saada toetust laadijate paigaldamiseks? KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) pakub korteriühistutele toetusi elektriautode laadijate paigaldamiseks. Raedian NEX on selleks ideaalne lahendus, kuna selle HDLM süsteem ja MID-sertifitseeritud arvesti vastavad kõikidele toetuse saamise tehnilistele nõuetele. Kas laadijat saab kasutada talvel? Kõik o8.ee laadijad on mõeldud kasutamiseks Põhjamaade kliimas. IP55 kaitseklass tagab vastupidavuse vihma, lume ja külma suhtes. Raedian NEX-i puhul on laadimissüdamiku kaitseklass isegi IP55 ja EtherBox IP67, mis tagab töökindluse ka kõige karmimatel talveilmadel. Kas EV Meter laadija vajab pidevat internetiühendust? EV Meter on varustatud integreeritud 4G SIM-kaardiga, mis tagab pideva ühenduse ilma eraldi internetikaablita. Lühiajalised ühenduse katkestused ei mõjuta laadimist, kuid OCPP haldus ja maksete töötlemine nõuavad stabiilset ühendust.

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