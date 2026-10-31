Blackstone: Anthropic saab tõenäoliselt pärast börsileminekut “rämpsreitingu”

Tehisintellektiettevõte Anthropic valmistub börsile tulekuks, mille maht võib küündida vähemalt SpaceXi rekordilise IPO tasemeni. Claude’i arendaja kiire kasv näitab, kui jõuliselt on tehisintellekt muutnud tehnoloogiasektori investeerimismaastikku.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.