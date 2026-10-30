Oktoobri lõpp tõi USA börsidele tehnoloogiasektori veresauna

Alphabet odavnes üle aastakümne madalaimale tasemele
USA aktsiaturge tabas reedesel kauplemispäeval tugev müügilaine, kui kiibitootja Inteli ja mitmete tuntud sotsiaalmeedia- ning platvormifirmade nõrgad tulemused ja väljavaated viisid aktsiad vabalangusesse.
Kuigi Wall Streeti analüütikud kergitasid möödunud nädalal võidu SpaceX-i hinnasihte, eelistasid investorid aktsiaid müüa. Ettevõtte aktsia kukkus reedesel kauplemisel umbes 5 protsenti, süvendades langust, mis on alates 6. oktoobri tipptasemest pühkinud turuväärtusest üle 400 miljardi dollari.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.