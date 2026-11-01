Binance taastab klientide väljamaksed ja lubab katta kõik kahjud
Binance teatas, et taastab pühapäeval väljamaksed järk-järgult, kaks päeva pärast seda, kui häkkerid üritasid krüptobörsilt välja viia enam kui 6 miljardit dollarit. Tegemist oli suurima seni registreeritud kübervarguse katsega.
Maailma suurimat krüptobörsi Binance’i tabas ulatuslik küberrünnak, mille käigus sattus häkkerite kontrolli alla ligikaudu 6,3 miljardi dollari väärtuses krüptovara. Tegemist võib olla ajaloo suurima krüptovargusega.
Vilniuse kesklinnas Püha Jaakobi kvartalit haldav ettevõte Orkelos valdymas pakub 18-kuulise tähtajaga võlakirju, mille aastaintress on 9,5%. Eesmärk on kaasata kuni 12 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse investoritele olukorras, kus 98,9% kvartali pinnast on välja üüritud, hotelli AC Hotel by Marriott Vilnius tulemused ületavad kavandatut ning järgmisel aastal oodatakse büroopindade üüritulu edasist kasvu.