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Valimiskastist kohtusaalini: viis käiku, kuidas Trump võib vahevalimiste tulemust mõjutada

Teisipäevastel vahevalimistel seisavad ameeriklased saatusliku valiku ees. Kui demokraadid võidavad tagasi ühe Kongressi kahest kojast, võivad nad järgmise kahe aasta jooksul president Donald Trumpi võimu oluliselt piirata.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millised viis käiku võivad Donald Trumpi kriitikute hinnangul vahevalimiste tulemust mõjutada ja milline neist oleks demokraatia jaoks kõige ohtlikum;
  • kuidas võivad valimisjärgsed vaidlused, protestid ja vabariiklaste võimalik eemaldumine Trumpist USA poliitikat järsult muuta.
Kaotus vahevalimistel kärbib Trumpi võimu. Sellega ta kindlasti rahule ei jääks.
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