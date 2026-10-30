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Ülo Kaasik: energiahinnad võivad sundida keskpanka intresse tõstma

Euroopa Keskpank võib hakata intressimäärasid tõstma, kui kõrged energiahinnad kanduvad üle teiste kaupade ja teenuste hindadesse ning tõstavad inimeste inflatsiooniootusi, ütles Eesti Panga president Ülo Kaasik.
Kui energiahinnad kiiremini alanema ei hakka, võime lähikuudel euroalal näha ka 4% hinnatõusu, ütles Eesti Pankga president Ülo Kaasik.
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