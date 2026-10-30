Ülo Kaasik: energiahinnad võivad sundida keskpanka intresse tõstma
Euroopa Keskpank võib hakata intressimäärasid tõstma, kui kõrged energiahinnad kanduvad üle teiste kaupade ja teenuste hindadesse ning tõstavad inimeste inflatsiooniootusi, ütles Eesti Panga president Ülo Kaasik.
Tarkvara ostmine on lihtne, kuid vale valik ja puudulik juurutamine jätavad ettevõtte sageli olukorda, kus kallis lahendus ei too loodetud väärtust. Uue süsteemi edukas käivitamine ei ole IT-projekt, vaid eeldab teadlikke juhtimisotsuseid, eesmärkide seadmist ja valmisolekut seniseid tööprotsesse muuta.