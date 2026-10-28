Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole

Eesti parimate palgamaksjate esisada on tugevalt info ja side valdkonna poole kaldu, aga sinna mahub ettevõtteid laialt skaalalt alates tervishoiust, finantsvaldkonnast ja kaubandusest kuni energeetika, logistika ja tööturuteenusteni.
Tabeli esimese saja ettevõtte hulka pääses 2025. aastal keskmise brutopalgaga 5284 eurot, aasta varem oli latt ligi 200 euro võrra madalamal. Tabelisse pääsesid firmad, kus töötas vähemalt kümme inimest ja see on tehtud 2025. aasta tulemuste põhjal.
Viiesaja parima hulka jõudis 3761 euro suuruse keskmise palgaga ettevõte, esimese tuhande hulka saamiseks pidi keskmine palk ulatuma üle 3100 euro. Võrdluseks: Eesti keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal 2092 eurot ja see kasvas aastaga 5,6 protsenti.
Palgaedetabeli tipus troonib firma, kus keskmine palk ulatus pea 20 000 euroni, kui täpne olla, siis oli see 19 921 eurot. Eesti parimat palka maksis eelmisel aastal tööjõuteenuste valdkonnas tegutsev Olensen Management OÜ.
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