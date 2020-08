Valusa kukkumise läbi teinud ettevõtja lugu: hakkasime rumalusi tegema

"Ärimehi on kahte tüüpi: üks on freelancer ja teine on investor. Vahe on kannatlikkuses. Kes suudab oodata, on edukam. Kui suudad oodata, saad palju rohkem tagasi," lausus Kristina Mänd-Lakhiani, kes asutas 17 aastat tagasi koos endise abikaasa Vishen Lakhianiga firma Mindvalley. Foto: Liis Treimann