Kristi Saare tutvustab Interactive Brokersi võimalusi. Foto: Liis Treimann

Kristi Saare samm-sammult õpetus: kuidas kasutada Interactive Brokersi platvormi

Mida suuremaks kasvavad kohalike investorite portfellid, seda valusamalt hakkavad näpistama ka aktsiatehingutega kaasnevad tasud. Kui inglise keel suus ning huvi ka Eestist väljaspool olevatel börsidel tegutseda, siis on meie investoritele kõige mugavam ja käepärasem variant USA maakler Interactive Brokers, eestlastel on võimalik avada konto nende Euroopa harus.

Interactive Brokers (IB) sobib eelkõige investorile, kellel on huvi portfelli kasvatada ja teha pigem aktiivselt tehinguid. Kuna tegemist on välismaakleriga, kes ei ühildu eraisikutele sobiva investeerimiskonto süsteemiga, siis peab investor arvestama sellega, et tegutsema peab ettevõtte alt.