Andres Järving, Gunnar Kraft, Jüri Käo ja Enn Kunila Tallinna Kaubamaja aktsionäride koosolekul. Foto: Andras Kralla

Otsustajate TOPi esiviisikus läks kolm kohta ühte kontserni: kõige tähtsam on äris tülisid vältida

Eesmärgipõhine metseen, meeskonnamängijast generalist ja filosoofist numbrite jälgija ehk teisisõnu NG Investeeringute juhatuse liikmed Enn Kunila, Jüri Käo ning Andres Järving - just selline kombinatsioon teenis Otsustajate TOPi edetabelis välja kolm kohta esiviisikus.

"Me ei torma, me teeme rahulikult," kirjeldab kontserni avalik nägu Jüri Käo edu saladust ehk seda, kuidas on 1990ndate algusest koos tegutsetud.