Roosaare Sunly investeeringust: ega selliseid pakkumisi liiga tihti lauale tule

Taastuvenergiaettevõte Sunly kaasas eelmisel nädalal 28 miljonit eurot, et oma Baltikumi ja Poola päikeseenergia portfellis mahud paari järgneva aasta jooksul vähemalt kahekordistada, investorite seas on mitmeid tuntud nimesid nagu näiteks Herty Tammo, Jaak Roosaare ning Toomas Kõuhkna. Jaak Roosaare rääkis saates "Cleantech", et ta investeeris lihtsal põhjusel: kuna pakuti.

