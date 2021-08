Markus Villigul on põhjust rõõmustamiseks: see nädal kaasati 600 miljonit eurot. Taksoäris alustanud Taxify vahetas nime 2019. aastal. Pärast seda on uue nimega Bolt laiendanud oluliselt oma tegevuste ampluaad: viimase täiendusena lisandus teenusepaketi nii-öelda hämarpoed ehk toidukaupade kojuvedu. Eesmärk on kasvada Euroopa esimeseks tõeliseks superrakenduseks. Foto: Liis Treimann