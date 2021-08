"Kui me tahame, et Eestisse tuleksid ägedad ettevõtted, talendid ja investeeringud, siis peame olema suuremad, kui me tegelikult oleme. Minu arvates pole läinud viimase paari-kolme aasta jooksul suuremaks riigiks, pigem on ta kokku tõmbunud," ütles Graanul Investi üles ehitanud Raul Kirjanen viimases pikas intervjuus Äripäevale. Foto: Liis Treimann