"Kui ma seda loen, siis mu süda tõmbub valust kokku"

Oli vabaduse ja õigluse aasta, aga mitte selles mõttes

2021. aastal ei olnud vabadustega ilmselgelt just kõige paremini ning õiglusegi osas leidub palju paranemisruumi, kuid suurte märksõnadena saab ikkagi nimetada just neid. See peegeldab lisaks muule arenguetappi, kuhu me ühiskonnana jõudnud oleme, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

