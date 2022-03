Ukraina sõjapõgenikud jõuavad Niine vastuvõtupunkti nii suurte perede, laste, vanaemade kui ka lemmikloomadega. Foto: Andras Kralla

Reportaaž põgenikekeskusest: lapsed, naised ja vanaemad ootavad uue – loodetavasti ajutise – elu algust

Töö Tallinna sõjapõgenike vastuvõtupunktis käib ööl ja päeval täie rauaga – neid registreeritakse, toidetakse, antakse kaasa toidupakk, vajalikud hügieenitarbed ja riided. Äripäeva ajakirjanik Laura Saks proovis omal nahal järele, kuidas üks vabatahtlik saab sõja käest pagenud ukrainlastele kasulik olla.

Neljapäeva hommik, kell hakkab saama kümme. Niine tänava põgenike vastuvõtupunkti juures on üles seatud suur telk. Ringi siblib mõni inimene. Laps nutab. Naine tõmbab suitsu. Võib päris kindel olla, et ta on just saabunud. Ta silmis on täiesti tühi pilk. See on istunud ühele tänavakivile. Naine on näost kaame.

