Eestlasest kübarategija Reelika Ollo oma stuudios Castleislandis Iirimaal. Foto: Andras Kralla

Plahvatav televiisor viis eestlanna kübaraärini: "Oleksin pidanud seda juba 10 aastat tagasi tegema”

Tagasihoidlik eestlane Reelika Ollo avas Iirimaal eksklusiivse peaehete stuudio, kuhu lendavad kliendid kohale maailma eri otstest. „Peab olema kirge ja julgust. Ja enda toodete üle peab uhkust tundma,“ ütles ta.

Reelika tee oma disainistuudio ja -poeni on olnud pikk, keeruline ja töömahukas. „Mõtlen tihti, et ma oleksin pidanud seda kõike juba kümme aastat tagasi tegema,“ tunnistas ta. „Arvasin kogu aeg, et ma ei ole mingi äriinimene ja alahindasin end kõvasti. Kartsin ka.“

