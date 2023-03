Artikkel

Keskerakond kaotas valimistega riigikogus 10 kohta. Nüüd tuleb hakata erakonna esimehe Jüri Ratase juhtimisel opositsioonis roppu tööd tegema. Foto: Andras Kralla

Keskerakonna nadi väljavaade opositsioonielust: ees on neli aastat roppu tööd

Kesine valimistulemus tähendab ühtlasi, et partei riigitoetus kuivab kokku. See võib osutuda äsjaseid säästukampaania tulemusi vaadates suureks probleemiks Keskerakonnale, kes mõtleb juba kohalikele valimistele.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul peab erakond juhtunust järeldusi tegema ning hakkab valmistuma 2025. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks. “Me peame aru saama, mida valijad meilt ootavad. Peame olema konkreetsed.”

“Me peame näitama oma liikmetele ja toetajatele, kuidas oma vigadest õpime ja mis on nende roll ja võimalused erakonna eesmärkide toetamisel,” ütles teine abilinnapea Vladimir Svet.

“Järgmine kord peame esinema veenvama programmiga, parema alternatiivi pakkumisega. Siis on meil võimalus oma parem positsioon tagasi saada, aga see kõik eeldab neli aastat roppu tööd, võib-olla ka roppu tööd opositsioonis,” lisas ta.

Keskerakonna 16 mandaadist riigikogus teenisid tervelt viis välja praegused linnajuhid Tallinnas: linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapead Tanel Kiik, Vladimir Svet ja Vadim Belobrovtsev ning Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Kõlvart on öelnud välja, et tema jätkab linnapeana, teised veel keerutavad, kuid entusiasmi opositsioonipingi nühkimise suhtes ei näita üles keegi.

“Olles praegu Tallinna abilinnapea, peaksin minema riigikogu lihtliikmeks olukorras, kus minu erakond võib jääda opositsiooni. Tõenäoliselt kaotaksin siis võimaluses teha päris asju,” sõnas Svet. “Seda ütlesin ma endale enne valimisi ja tundub, et sinnapoole läbirääkimised ka tüürivad. Kui see koalitsioon peaks sellisel kujul tekkima, jään ma linna, kus ma saan lihtsalt rohkem ära teha,” lisas ta.

Ka Belobrovtsev ütles, et otsus on kindlasti moel või teisel seotud sellega, kellega Reformierakond koalitsiooni moodustab, ent üksnes sellest ta siiski ei lähtu.

Kuidas ta aga niisugust otsust kaalutleb? “Kindlasti peame mõtlema ka 2025. aasta kohalikele valimistele ja meil on vaja, et oleksid tugevad inimesed süsteemis. Samas, meil on tublisid kandidaate veel. Küll me leiame inimesi, kes oleksid võimelised väärikalt asendama.”

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats korjas võimsad ligi 6000 häält ja pääses nendega riigikogusse, kuid pole siiski kindel, kas Toompeale läheb. “Riigi tasand on midagi muud kui kohalik tasand, arengu mõttes pakub rohkem. Samas kohalikul tasandil on kõik tuttav, kindlasti on siin veel ruumi, kust edasi minna,” ütles Laats.