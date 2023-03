Yana Toom: see oli karm maandumine tegelikkusesse. Inimesed on tigedad

Yana Toom kandideeris Ida-Virumaal, foto europarlamendi valimistelt. Foto: Liis Treimann

Europarlamendi saadiku Yana Toomi arvates on Ida-Virumaa parlamendivalimiste tulemused, kus enim hääli said Mihhail Stalnuhhin ja Ühendatud Vasakpartei liige Aivo Peterson, selle tagajärg, et Eesti poliitikud on seal läbi kukkunud.

„Toimus raske maandumine tegelikkusesse,“ ütles Toom Delovõje Vedomostile . „Inimesed on tigedad, see oli protestihääletus (mitte ajada segi Putini-meelsetega). Keskerakond ei kaotanud mitte Stalnuhhinile ega Petersonile, vaid hoopis teisele maailmavaatele. Inimeste peale löödi käega, nagu kunagi sudeedisakslaste peale, kellele Tšehhoslovakkia võimud ütlesid enne teist maailmasõda, kuidas elada, mis keelt rääkida, kuidas lapsi õpetada ja milliste jumalate poole palvetada. See on väga ebameeldiv analoogia, kuid paraku kõige täpsem.“