Külas maailma suurimal tuulikutootjal: tahame tohutult laieneda

Vestas tutvustas Taanis Østerildis oma hiiglaslikke tuulikuid. Østerildis on maailma ühed parimad tuuleolud – see võimaldab tootjatel testida täissuuruses turbiine enne nende turuletulekut. Vestas on sinna testimiseks üles pannud erele mõeldud tuuliku, mille tipukõrgus on 280 meetrit. Foto: Andras Kralla