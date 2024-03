Ida-Virumaa vanad nõukaaja termid üritavad rahapuudusest hoolimata ellu jääda

Narva-Jõesuu avalikus saunas tehakse pärast vee külmumist torustikus avariiremonti. Foto: Nikolai Andrejev

Lisaks suurtele spaa- ja saunakompleksidele jätkavad Kirde-Eestis tegevust vanad nõukogude ajast jäänud avalikud saunad. Tihti on seadmed ja hooned ise kulunud, kuid kohalike elanike jaoks on see oluline osa nende elulaadist.

Osa neist saunadest on kahjumis ja neid doteerivad kohalikud omavalitsused. Kuid on ka saunasid, mis suudavad end ise ülal pidada. Kuid mõlemal juhul on saunade eesmärk mitte kommertslik, vaid sotsiaalne.