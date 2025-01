Tagasi 10.01.25, 05:08 Suurfirma kahtlustab pikaaegset juhti enda tagant varastamises Kodumasinate müüja Electroluxi juhid varastasid Eestis aastaid sadu tuhandeid suurfirma tagant, süüdistab prokuratuur. Skeemi aitasid elus hoida reklaami-suhtekorraldusfirmade arved, mis peale vaadates tundusid täiesti süütud.

Üks juhtidest läks vana tööandjaga kokkuleppele, kuid teine juhatuse liige Martin Kirsberg on kohtu all. „Ma andsin Electroluxile oma elu parimad aastad,“ ütles Kirsberg kohtus oma viimases sõnas. „Tagasi vaadates kahjuks selgub, et vastutasuks võttis ta mu tervise, perekonna ja kaebas kohtusse.“