Tagasi 10.01.25, 17:13 Kohtunik muutis suurfirma eksjuhi kohtuasjas viimasel hetkel meelt Harju maakohus oli tänaseks paika pannud otsuse kuulutamise Electroluxi endise juhi Martin Kirsbergi kriminaalasjas, kes väidetavalt oli ettevõttest pikalt raha omastanud. Otsust siiski ei tulnud.

Electroluxi Eesti tütarfirmat juhtinud Martin Kirsberg. Süüdistuse põhjal viis ta aastast 2015 kuni 2020. aastani ettevõttest salaja välja sadu tuhandeid. Foto: Liis Treimann

Seni oli teada, et prokuratuur ja Kirsberg eelistavad lühimenetlust, kus tunnistajaid kohtusse ei kutsuta ja otsuse teeb kohus toimiku pealt. Nüüd aga leidis kohtunik Eha Popova, kui taas toimikumaterjalidesse süvenes, et mõistlikum on siiski võtta rohkem aega ja tunnistajad ära kuulata.