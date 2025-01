Tagasi 17.01.25, 17:39 Soome tuntuim eestlane: meil visataks Raivo Heinasid banaaniga Soome kõige tuntum eestlane Antto Terras on ehtne narr: karm-naljakas, kuid õiglane ühiskonna hindaja. Endine poevaraste detektiiv ja praegune kirjanik-koomik on läbi praadinud suure osa Soome eliiti. Nüüd on ta tulnud klohmima meie tuntud ninasid.

Juba jaanuari lõpus istub närveeriv Mart Võrklaev laval ja Antto Terrase kaasabil saavad endise rahandusministri kõik patud läbi torgitud. Tegelikult oleks võinud ju Võrklaeva asemel Kaja Kallas olla, aga läks nii.

Kuigi eestlane on Terras vaid võõraks jäänud isa poolt, siis võtab ta jultumuse eestlaste kohta Soomes rääkida. Kümme aastat on ta olnud täiskohaga kirjanik ja koomik, kuid selle kõige jaoks kogus ta inspiratsiooni küllalt eriskummaliselt.

Kes sa õigupoolest oled?

Kui räägime Äripäevas, siis ma olen ettevõtja, korraldan röste (stand-up koomika vorm, kus kesksel kohal on üks tuntud inimene, kelle üle laval nalja heidetakse – toim). Ei ole õiget terminit, kes ma Soomes olen, aga ma olen arvatavasti seal kõige tuntum eestlane.

Minu generatsiooni inimesed teavad seal, kes oli Anu Saagim, teavad, kes on Raivo Roosna või Alex Lepajõe. Aga nende tuntus on selles, et Anu on see vana l***, kes Ristomatti Ratia rahad ära varastas ja Alex Lepajõe oli röövel. Mina olen eestlane, kes on kirjutanud soome keeles 23 raamatut. Eri asjad on olla tuntud mingi jura pärast või kui sa oled midagi ära teinud.

Suurim osa eestlasi laob ikkagi Soomes müüri või juhib bussi. On ka väga asjalikke: arstid, kirurgid. Kuid nad pole tuntud.

Sina pole ka alati tuntud olnud. Enne kirjanikuks saamist oli sul väga kummaline amet: detektiiv kaubamajas.

Jah. Elasin aastat 1997, Venemaalt ja Eestist tuli Soome väga palju pätte. Soomes ei olnud varastamine karistatav ja sa said lihtsalt trahvikviitungi, mille sa võisid maksmata jätta ning keegi sulle selle peale koju järele ei tulnud. Seepärast oli vaja kaubamajal vargaid ise tabada.

Poodi tuli vargaid aga ropult. Mina oskasin vene ja eesti keelt ning ma käisin samal ajal Tampere ülikoolis. Keeleoskuse pärast võetigi mind tööle. Varsti kutsus Karl Stockmann mind isiklikult Stockmanni erariietes detektiiviks. Ma nägin kohe ära, kui keegi varastama tuli: 90ndatel oli kilomeetri pealt näha, kes on eestlane. Miks ta ronib Stockmanni? Muidugi vargile, sest tollal ei olnud eestlastel raha.