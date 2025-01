Tagasi 26.01.25, 06:00 Naised, kes teevad frakke peaministrile ja presidendile: ka Zara pintsakut on võimalik kantavaks teha Kõigepealt põrkame kokku selle frakiga. Seisab niiviisi väljakutsuvalt Just4u õmblusateljee eesruumis ja tekitab õudselt uudishimu. Kelle oma?

Praegu on see keset õmblusateljee olmelist mäsu, aga varsti on see kõikide Eesti frakkide kõige peenemal kokkutulekul: vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtul. See on peaminister Kristen Michali tulevane frakk.

See ongi see Kristen Michali oma. Foto: Liis Treimann

Hõimlaste Merike Kuksi ja Kätriin Luhti rätsepatöökoja Just4u õmblusmasinad ja töökäed seovad kokku paljusid Eesti tähtsaid ülikonnakandjaid: peale peaministri ja presidendi tellivad siit rõivaid kaitsevägi, ministrid, advokaadid. Siin tehakse ajastutruid kostüüme filmidesse ja muuseumidesse, pintsakud saab selga Estonia poistekoor, ERSO ja nõnda edasi. Kui olete kord mõelnud, kust saavad meie kirikuõpetajad või piiskop need uhked sutaanid või talaarid, siis siitsamast. Rääkimata igal aastal trobikonnast koolilõpetajatest või suvistest abiellujatest.

Sõdurid järjest vormi

Kuks ja Luht veavad üheksa töötajaga pereäri juba 2010. aastast. Kuksi ema ettevõte oli sellele firmale eelkäijaks juba 90ndatest. „Ema õpetas meistrina 4. tehnikakoolis meeste rätsepaid õmblema. Taasiseseisvumise alguses tegi ta oma ettevõtte ja see kasvas hullult suureks,“ meenutab Kuks.

Masu järel tehti uus ettevõte, jäädi natuke väiksemaks ning järgmine põlvkond sai üle võtta võtmetähtsusega kliendid. Sellest ajast on pärit kogemus teha vorme, näiteks kaitseväele.

Te tulite päris vaiksel päeval, aga tavaliselt toimub siin kogu aeg midagi. Kord oli situatsioon, kui uksest astus sisse üks härra. Ta ütles: „Mul on ülikonda vaja.“ Mul oli samal ajal üks proov pooleli, teine ootas järjekorras, käed tööd täis, küsin: „Kas tahate mõõdu- või rätsepaülikonda?“ Ta vastas kohmetult, et tema ei tea. Vastasin töö vahelt kiirelt: „No, kuule, ole hea mees, mine ära, tule tagasi siis, kui tead, ja me oleme aja kokku leppinud, onju.“ Kui ma õhtul koju läksin ja uudised lahti võtsin, nägin, et olin just ministri välja visanud.